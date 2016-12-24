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01:03 (мск), источник: РИА Новости

Опрос: почти 70% немцев поддержали идею пересмотра миграционной политики

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Большинство немцев поддержали требование премьер-министра федеральной земли Бавария Хорста Зеехофера о пересмотре политики ФРГ в области миграции и безопасности после теракта в Берлине, свидетельствуют данные нового опроса.

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По итогам опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag, 68% немцев высказались в пользу принятия новых мер, 30% высказались «против». Более 80% опрошенных выступают за усиление видеонаблюдения в общественных местах.

Всего было опрошено более 500 человек, опрос проходил 21 декабря.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ). Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.

После атаки Хорст Зеехофер заявил, что власти ФРГ «обязаны переосмыслить и по-новому отрегулировать политику миграции и политику безопасности».

Комментарии
26
игорь
Это тоже самое, что попытаться ассимилировать, интегрировать в ЕС инопланетян - это не реально
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игорь
Смотрел только этот момент пропустил но ясно понятно что не рай у нас, однако, сравнить ситуации - нашу и их это нонсенс, даже рядом не стояли на расстоянии ста миллиардов парсек
Мой посыл то что там толерантность с вседозволенностью попутали
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Истребитель бензина
Ну дык , Вовик же интегрировал "тожероссиян" в русское общество - и ты , вроде, не возникаешь , хотя эти "тожероссияне" ничем не отличаются от тех дикарей , которых тащит в Германию Меркель ...
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