Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Секс и возраст: тотемы, табу
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
У Сергея Лазарева родился сын
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Крушение самолета под Сочи: СМИ сообщают подробности
Путин ответил США об «умной и сильной» армии – СМИ
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
13Убит посол России в Турции
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
01:22 (мск), источник: РБК

Советник Обамы назвал Китай большей угрозой для США в сравнении с Россией

Китай представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия. Такое мнение выразил в интервью телеканалу Al Jazeera ​заместитель помощника президента США Барака Обамы по национальной безопасности и стратегическим коммуникациям​ Бен Родс.

Источник: Reuters

По его мнению, если говорить о долгосрочных перспективах мировой стабильности, то «Китай — гораздо более сильная страна и является гораздо более серьезным соперником для США, чем Россия».

Читайте также
FP: Россию исключили из нового списка угроз нацбезопасности США

«Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности в мире», — считает Родс, говоря о ближайшем геополитическом будущем.

Родс работает с президентом США Бараком Обамой с 2007 года. Тогда он был его спичрайтером. После победы Обамы на президентских выборах он стал важным человеком в формировании внешней политики США, указывает телеканал. «Некоторые считают, что он [Родc] не думает, какое решение принять президенту [Бараку Обаме], он думает как президент», — передает Al Jazeera.

Ранее на этой неделе издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что угроза со стороны России не входит в число военных приоритетов для команды избранного президента США Дональда Трампа. В списке, который, как утверждает издание, получил заместитель министра обороны США Брайан Маккеон от представителя переходной команды, упоминается угроза со стороны «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, приоритетом Трампа в вопросах обороны стоит укрепление боеготовности армии США, противодействие кибератакам, а также более эффективная работа внутри Пентагона. ​

В ходе совещаний между представителями команды Трампа и минобороны США упоминались темы Китая и КНДР. Заместитель главы пресс-службы Пентагона Гордон Троубридж заявил, военное ведомство обеспечило переходную команду информацией по России, однако расставление приоритетов — это дело новой администрации США.

Комментарии
13
игорь
Немного поправлю вас, теперь США должны бояться сами себя )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Мануэлла Тарасова
⇖⇖ Все свободные женщины твоего города здесь!
Не теряй времени!
На аватаре - Адрес сайта )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
perplexed
китаёза на фото зевает и кулак неправильно держит. Непорядок.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин согласился с проведением нового референдума в Крыму
Минобороны РФ опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
Найдено тело первого погибшего в крушении Ту-154
СМИ: Пан Ги Муна обвинили в получении крупной взятки
Российские фигуристы распределили путевки на ЧЕ в Остраве
Опрос: немцы поддержали идею пересмотра миграционной политики
При аварии в Северной Осетии погибли сотрудники ФСБ
Спорт
Две недели после доклада: 28 отстраненных и спасенный сноуборд В новый 2017-й Россия войдет с 28-ю отстраненными участниками Олимпийских игр-2014 в Сочи и без права проведения соревнований по зимним видам спорта
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь