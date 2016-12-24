Советник Обамы назвал Китай большей угрозой для США в сравнении с Россией

По его мнению, если говорить о долгосрочных перспективах мировой стабильности, то «Китай — гораздо более сильная страна и является гораздо более серьезным соперником для США, чем Россия».

«Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности в мире», — считает Родс, говоря о ближайшем геополитическом будущем.

Родс работает с президентом США Бараком Обамой с 2007 года. Тогда он был его спичрайтером. После победы Обамы на президентских выборах он стал важным человеком в формировании внешней политики США, указывает телеканал. «Некоторые считают, что он [Родc] не думает, какое решение принять президенту [Бараку Обаме], он думает как президент», — передает Al Jazeera.

Ранее на этой неделе издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что угроза со стороны России не входит в число военных приоритетов для команды избранного президента США Дональда Трампа. В списке, который, как утверждает издание, получил заместитель министра обороны США Брайан Маккеон от представителя переходной команды, упоминается угроза со стороны «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, приоритетом Трампа в вопросах обороны стоит укрепление боеготовности армии США, противодействие кибератакам, а также более эффективная работа внутри Пентагона. ​