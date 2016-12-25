Трамп: резолюция о поселениях затруднит достижение мира на Ближнем Востоке

«Большое поражение Израиля в ООН в пятницу сделает гораздо более трудным достижение мира», — отметил Трамп в своем микроблоге в Twitter.

«Однако мы добьемся своего в любом случае», — добавил Трамп.

Совбез ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став накладывать вето на проект, благодаря чему его удалось принять.