Прокуратура США прокомментировала возможность закрытия Фонда Трампа

Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении закрыть свой фонд, дабы избежать конфликта интересов после того, как в январе следующего года он примет присягу в должности главы государства.

«Фонд Трампа по-прежнему находится под следствием и не может быть распущен на законных основаниях до окончания расследования», — заявила Спиталник.

По ее словам, в нынешних условиях для закрытия данной структуры необходимо специальное решение властей штата.