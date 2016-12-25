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04:18 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура США прокомментировала возможность закрытия Фонда Трампа

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Благотворительный фонд Дональда Трампа не может быть закрыт до тех пор, пока в отношении него проводится расследование, заявила пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Эми Спиталник.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении закрыть свой фонд, дабы избежать конфликта интересов после того, как в январе следующего года он примет присягу в должности главы государства.

«Фонд Трампа по-прежнему находится под следствием и не может быть распущен на законных основаниях до окончания расследования», — заявила Спиталник.

По ее словам, в нынешних условиях для закрытия данной структуры необходимо специальное решение властей штата.

Как напоминает газета The New York Times, расследование в отношении фонда Трампа начала в нынешнем году прокуратура Нью-Йорка. Оно было вызвано подозрениями властей в том, что фонд не соблюдает законы штата о проведении благотворительной деятельности. Также оно касается того, как фонд расходовал средства и осуществлял пожертвования в адрес судебных структур.

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