Гани Касымов поблагодарил свою знаменитую шубу в Instagram

«Был момент, возненавидел эту чёртову шубу. А сейчас даже интервью даю в её присутствии. Благодаря ей умней кажусь», — написал на своей странице Гани Касымов, чем опять рассмешил армию своих подписчиков.

Эпатажный политик опубликовал в Instagram знаменитое фото в шубе в январе этого года, когда обсуждал с подписчиками тему выборов. Но разговор внезапно сменил направление: подписчики пришли в экстаз от шубы и потребовали, чтобы она самостоятельно баллотировалась и даже обещали за неё проголосовать.

Гани Касымов даже удалил фото, но через две недели вернул его по настоятельным просьбам казахстанцев. Теперь шуба стала его визитной карточкой, о чём политик уже не жалеет.