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04:50 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием из-за фейковой статьи

Министр обороны Пакистана Асиф Хаваджа пригрозил Израилю ядерным оружием после того как новостной сайт AWD News опубликовал фейковую новость об угрозах Пакистану со стороны Израиля.

В сообщении на сайте было некорректно процитировано заявление бывшего министра обороны Израиля Моше Яалона. Издание утверждало, что, комментируя планы Исламабада присоединиться к борьбе с боевиками в Сирии, Яалон не исключил возможности ядерного удара по Пакистану.

Асиф Хаваджа ответил на это сообщение в своем официальном «Твиттере». «Израилю не стоит забывать, что Пакистан вообще-то тоже ядерная держава», — написал он.

Вскоре ситуацию прокомментировало израильское министерство обороны. Оно заявило, что сообщение, на которое ответил пакистанский министр, было недостоверным, и что Яалон никогда не говорил слов, которые ему приписали журналисты.

Израильская газета «Гаарец» считает, что тщательный анализ опубликованной изданием заметки мог бы помочь пакистанской стороне понять уровень недостоверности информации еще до ее официального опровержения со стороны министерства обороны Израиля.

В частности, газета обращает внимание на то, что Израиль никогда официально не признавал факт наличия у него ядерного оружия. Кроме того, Израиль занял подчеркнуто нейтральную позицию в отношении вооруженного конфликта в Сирии и никак в нем не участвует.

Издание также напоминает, что Яалон покинул пост министра обороны еще в мае этого года и сейчас не является членом правительства. Таким образом, его заявления в любом случае нельзя было бы считать официальной угрозой кому-либо.

В последние месяцы специалисты выражают все более сильное беспокойство широким распространением фейковых новостей через соцсети. Многие читатели не проверяют их и верят прочитанному, что позволяет авторам таких новостей манипулировать общественным мнением.

Комментарии
1
Мануэлла Тарасова
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Не теряй времени!
На аватаре - Адрес сайта )
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