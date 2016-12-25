Самые громкие и неожиданные кадровые перестановки 2016 года

«Досаев — один из эффективных министров. Но в данном случае я отставку вашу принимаю», — сообщил глава государства.

5 мая министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев подал в отставку, занимавший эту должность с 6 августа 2014 года.

А осенью вокруг семьи депутата Бактыкожи Измухамбетова разразился скандал. Бывшая супруга его сына обратилась к влиятельному свекру с просьбой о материальной поддержке. Женщина даже сняла ролик, в котором рассказала, что сын политика не платит алименты. Позже скандал вокруг семьи депутата получил продолжение.

25 марта Бактыкожа Измухамбетов был избран спикером мажилиса. 21 июня он возглавил Республиканский Совет ветеранов.

Новым министром национальной экономики был назначен Куандык Бишимбаев. Кроме того, Назарбаев назначил Бишимбаева управляющим от Казахстана в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций.

6 мая министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков подал в отставку. На пост главы ведомства был назначен Аскар Мырзахметов.

9 июня Мамытбеков получил новую должность. Он был избран на должность члена совета директоров АО «Банк Астаны» в качестве независимого эксперта.

21 июня Адильбек Джаксыбеков возглавил Администрацию президента, покинув пост столичного градоначальника. Его место в должности акима Астаны занял Асет Исекешев, бывший министр по инвестициям и развитию.

Став акимом, Исекешев пообещал превратить Астану в город инноваций. Он также решил искоренить поборы в школах столицы. Помимо этого, чиновник поручил разобраться со столичными «нелегалами» на вокзале.

В день его рождения казахстанцы засыпали Исекешева похвалами и пожеланиями.

9 сентября Назарбаев назначил Карима Масимова главой КНБ. Его место на посту премьер-министра занял Бакытжан Сагинтаев. Ранее он занимал пост первого заместителя главы Кабмина.

Позже Назарбаев объяснил, почему назначил Масимова на пост председателя Комитета национальной безопасности.

«Вы видите изменения в правительстве. У этого есть своя логика. Во-первых, это связано с необходимостью усиления, повышения уровня безопасности», — сказал Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства.

Глава государства пояснил, что с согласия Карима Масимова, учитывая его опыт и знание обстановки в республике, он был назначен на этот ответственный сектор в сложный период.

Напомним, ранее мы писали, чем запомнился Карим Масимов на посту главы Кабмина.

Помимо этого, мы рассказывали, чем известен новый премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Первым вице-премьером стал Аскар Мамин.

Бывший глава КНБ Владимир Жумаканов стал советником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.