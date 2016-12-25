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07:32 (мск), источник: Nur.kz

Самые громкие и неожиданные кадровые перестановки 2016 года

2016 год был богат на громкие кадровые перестановки. NUR.KZ предлагает вспомнить самые яркие назначения чиновников за прошедшие 12 месяцев.

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25 марта Бактыкожа Измухамбетов был избран спикером мажилиса. 21 июня он возглавил Республиканский Совет ветеранов.

А осенью вокруг семьи депутата Бактыкожи Измухамбетова разразился скандал. Бывшая супруга его сына обратилась к влиятельному свекру с просьбой о материальной поддержке. Женщина даже сняла ролик, в котором рассказала, что сын политика не платит алименты. Позже скандал вокруг семьи депутата получил продолжение.

5 мая министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев подал в отставку, занимавший эту должность с 6 августа 2014 года.

«Досаев — один из эффективных министров. Но в данном случае я отставку вашу принимаю», — сообщил глава государства.

Позже Досаев возглавил национальный холдинг «Байтерек».

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Новым министром национальной экономики был назначен Куандык Бишимбаев. Кроме того, Назарбаев назначил Бишимбаева управляющим от Казахстана в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций.

6 мая министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков подал в отставку. На пост главы ведомства был назначен Аскар Мырзахметов.

9 июня Мамытбеков получил новую должность. Он был избран на должность члена совета директоров АО «Банк Астаны» в качестве независимого эксперта.

21 июня Адильбек Джаксыбеков возглавил Администрацию президента, покинув пост столичного градоначальника. Его место в должности акима Астаны занял Асет Исекешев, бывший министр по инвестициям и развитию.

Став акимом, Исекешев пообещал превратить Астану в город инноваций. Он также решил искоренить поборы в школах столицы. Помимо этого, чиновник поручил разобраться со столичными «нелегалами» на вокзале.

В день его рождения казахстанцы засыпали Исекешева похвалами и пожеланиями.

9 сентября Назарбаев назначил Карима Масимова главой КНБ. Его место на посту премьер-министра занял Бакытжан Сагинтаев. Ранее он занимал пост первого заместителя главы Кабмина.

Позже Назарбаев объяснил, почему назначил Масимова на пост председателя Комитета национальной безопасности.

«Вы видите изменения в правительстве. У этого есть своя логика. Во-первых, это связано с необходимостью усиления, повышения уровня безопасности», — сказал Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства.

Глава государства пояснил, что с согласия Карима Масимова, учитывая его опыт и знание обстановки в республике, он был назначен на этот ответственный сектор в сложный период.

Напомним, ранее мы писали, чем запомнился Карим Масимов на посту главы Кабмина.

Помимо этого, мы рассказывали, чем известен новый премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Первым вице-премьером стал Аскар Мамин.

Бывший глава КНБ Владимир Жумаканов стал советником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

13 сентября Имангали Тасмагамбетов был назначен заместителем премьер-министра Казахстана.

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