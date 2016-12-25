Путину доложили об исчезновении с радаров самолета Минобороны
Президенту России Владимиру Путину доложили об исчезновении с радаров самолета министерства обороны России. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил
Президенту России Владимиру Путину доложили об исчезновении с радаров самолета министерства обороны России. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил
«Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы», — заявил он.
На борту, как сообщалось ранее, находился 91 человек: восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве.
«На борту находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», — уточнили в