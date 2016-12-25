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08:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Путину доложили об исчезновении с радаров самолета Минобороны

Президенту России Владимиру Путину доложили об исчезновении с радаров самолета министерства обороны России. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Источник: Reuters

«Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы», — заявил он.

На борту, как сообщалось ранее, находился 91 человек: восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве.

«На борту находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», — уточнили в пресс-службе.

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