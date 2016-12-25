Омские власти раскрыли стоимость техосмотра на 2017 год

Согласно постановлению облправительства, цена на эту услугу в следующем году не изменится. В частности, для легковых автомобилей она составит 376 руб. и 401 руб. для грузовых транспортных средств, масса которых не более 3,5 тонн.

«В текущем году лица, наделенные правом проведения техосмотра, в РЭК Омской области с предложением об изменении предельных размеров платы не обращались. В связи с этим плату за проведение техосмотра на территории Омской области в 2017 году было решено оставить на уровне 2016 года», — говорится в сообщении РЭК.