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09:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Штаб АТО сообщил о новых обстрелах, несмотря на перемирие

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что за минувшие сутки огонь по их позициям в Донбассе открывали 39 раз.

Источник: "РИА Новости" Украина

Как сообщается на странице пресс-центра военной операции в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Марьинка, Широкино, Талаковка, Водяное, Майорская, Авдеевка, Троицкое, Желтое.

По информации военных, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, минометов, стрелкового оружия, также применялся снайперский огонь.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.

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