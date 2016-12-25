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11:46 (мск), источник: Ежедневник.by

Трамп допустил возобновление ядерной гонки вооружений

Избранный президент США республиканец Дональд Трамп вновь заявил об усилении ядерного вооружения своей страны.

Источник: Ежедневник.by

«Пусть будет ядерная гонка. Мы превзойдем их по всем показателям и продержимся дольше», — сказал Трамп, передает zn.ua.

Ранее Трамп заявлял, что США должны усилить свой ядерный потенциал. Во время избирательной кампании Трамп заявлял, что в ближайшее время ядерное оружие может появиться у таких государств как Япония, Южная Корея и Саудовская Аравия, а также допускал возможность расторжения ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, во время дебатов с Хиллари Клинтон Трамп назвал российский ядерный арсенал более новыми и современным, чем американский.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп 20 декабря получил голоса 304 из 538 голосов выборщиков. Церемония инаугурации Трампа состоится 19−21 января 2017 года.

8 ноября кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов. При этом за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовали 65,8 млн избирателей, за Трампа — 62,9 млн.

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