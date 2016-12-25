Владимир Миклушевский заявил о готовности снова идти на выборы губернатора в Приморье

Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил о готовности принимать участие в следующих губернаторских выборах. Об этом он заявил в ходе XXXI отчетно-выборной конференции Приморского регионального отделения ВПП «Единая Россия», представляя кандидатуру нового лидера партии, сообщает РИА PrimaMedia.

«У нас впереди много выборов, не только региональные, но и муниципальные: и Владивосток, и Арсеньев, и Находка, Уссурийск. И далее выборы президента. А потом губернатора. Президента — в 2018 году, в 2019-м — выборы губернатора. И ваш покорный слуга, если придет с хорошими результатами, и население будет поддерживать, готов участвовать в этих выборах. Но для этого нужно пройти предыдущие шаги. И партия, конечно, играет в этом серьезную роль», — сказал Владимир Миклушевский.

Напомним, что плановые выборы губернатора Приморья намечены на 2019 год. Владимир Миклушевский занимает свой пост с 2011 года. Тогда Законодательное собрание Приморья утвердило его губернатором. В 2014 году Миклушевский прошел через прямые выборы.

Что касается кандидатов на пост секретаря, то Владимир Миклушевский прямо сказал, что будет голосовать за ректора ТГМУ Валентина Шуматова. Второго кандидата, бывшего директора Управления Федеральной почтовой связи Приморского края — филиала ФГУП «Почта России», президента Клуба крупнейших налогоплательщиков Приморского края Андрея Брика, губернатор предложил избрать заместителем секретаря отделения по вопросам партстроительства.

По итогам голосования секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» был избран Валентин Шуматов. За него проголосвало 143 делегата, за Андрея Брика — 52.