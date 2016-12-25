Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Шотландские ученые объяснили существование секса
В Кремле прокомментировали крушение российского самолета
У Сергея Лазарева родился сын
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Это был взрыв»: известный летчик о крушении Ту-154 под Сочи
Крушение самолета под Сочи: СМИ о подробностях
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
20Россия готовится к Новому году
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
13Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
13:07 (мск), источник: Интерфакс

Трамп распустит благотворительный фонд из-за конфликта интересов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении распустить свой благотворительный фонд, сообщили местные СМИ со ссылкой на его штаб.

Источник: AP 2016

«Решение принято, чтобы избежать того, что может показаться даже видимостью конфликта интересов между президентской деятельностью и предпринимательством», — приводятся в заявлении слова Трампа.

Читайте также
Трамп подтвердил желание увеличить ядерный арсенал США

«Фонд проделал огромную хорошую работу на протяжении нескольких лет, инвестируя миллионы долларов в бесчисленное количество организаций, включая поддержку ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей», — отмечается в документе.

Со своей стороны на заявление Трампа уже отреагировали в прокуратуре Нью-Йорка, отметив, что подобный шаг невозможен до завершения расследования.

Фонд Трампа все еще находится под следствием и не может быть распущен на законных основаниях до окончания расследования, — отметила представитель главного прокурора Нью-Йорка Эми Спиталник.

Фонд Трампа был замешан еще в нескольких скандалах. В частности, американские СМИ утверждали, что миллиардер не перечислял в собственный фонд средства с 2008 года, а также использовал пожертвованные фонду на благотворительность деньги в личных целях.

Справка
Дональд Трамп. За что его любят и ненавидятАнкета самого эксцентричного президента Америки.
Комментарии
2
Роман Виноградов
Что то наш КС молчит о конфликте интересов ВВ и зятя в Сибуре?! А ведь запрос в КС был направлен еще 14 сентября 2016года, г-ном Навальным! Неужели идет торговля за отказ от иска?!
С собственником части государственной границы РФ с Латвией (членом НАТО) вместо урегулирования вопроса напускают ФСБ-ков с обыском его дома с нарушением всех законов РФ!Речь идет о земельном участке с кадастровым номером:№60:21:13 01 12:06 .Факты: 1. Свидетельство на право собственности на землю с кадастровым №60:21:13 01 12:06: серия РФ/60:21-01№308783, с регистрационной записью 6449 от10.01.1999г. (Данный документ, является действующим документом. Копия этого документа прикладывалась Земельным Комитетом Росреестра по Псковской области, в судебном заседании Пыталовского Суда в 2012 г., при рассмотрении вопроса по использованию земельного участка собственником); 2. Решение Пыталовского Суда от 14.09.2012г,,вступившее в законную силу. (Данный документ, является действующим документом, который подтверждает, что представленный Росреестром по Псковской области Пыталовскому Суду правоустанавливающий документ - Свидетельство на право собственности на землю с кадастровым № 60:21:13 01 12:06 : серия РФ/60:21-01№308783, с регистрацилнной записью 6449 от 10.01.1999г. находится на линии границы с Латвией).
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Нет сомнений в том, что судебные и следственные органы США разберутся в сложившейся ситуации в полном соответствии с законодательством страны, основанном на демократических принципах.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Благотворительный фонд Дональда Трампа обвиняют в незаконной деятельности
© Ньюстюб
Путин признал возможным проведение досрочных президентских выборов
Убийца российского посла в Турции охранял Эрдогана
Крушение Ту-154 над Черным морем: что известно об авиакатастрофе
Путин объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением Ту-154
Два землетрясения магнитудой 7,7 и 5,4 произошли в Чили
Президент Чехии пожелал народу страны опасной жизни
В Аугсбурге эвакуировали тысячи человек из-за бомбы времен войны
Несколько жителей Оренбуржья отравились настойкой на метаноле
«Надо любить всех или никого»: какой была Доктор Лиза
Спорт
Логинов вошел в состав сборной России на январские старты Логинов, отбывший в конце ноября двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга, в пятницу выиграл индивидуальную гонку на 20 км на третьем этапе Кубка России
Авто
Китай первый, США — вторые За первые 11 месяцев 2016 года в мире было продано в общей сложности 84,5 млн автомобилей, передает «Автостат»
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь