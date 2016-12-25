Трамп распустит благотворительный фонд из-за конфликта интересов
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении распустить свой благотворительный фонд, сообщили местные СМИ со ссылкой на его штаб.
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении распустить свой благотворительный фонд, сообщили местные СМИ со ссылкой на его штаб.
«Решение принято, чтобы избежать того, что может показаться даже видимостью конфликта интересов между президентской деятельностью и предпринимательством», — приводятся в заявлении слова Трампа.
«Фонд проделал огромную хорошую работу на протяжении нескольких лет, инвестируя миллионы долларов в бесчисленное количество организаций, включая поддержку ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей», — отмечается в документе.
Со своей стороны на заявление Трампа уже отреагировали в прокуратуре
Фонд Трампа все еще находится под следствием и не может быть распущен на законных основаниях до окончания расследования, — отметила представитель главного прокурора
Фонд Трампа был замешан еще в нескольких скандалах. В частности, американские СМИ утверждали, что миллиардер не перечислял в собственный фонд средства с 2008 года, а также использовал пожертвованные фонду на благотворительность деньги в личных целях.
С собственником части государственной границы РФ с Латвией (членом НАТО) вместо урегулирования вопроса напускают ФСБ-ков с обыском его дома с нарушением всех законов РФ!Речь идет о земельном участке с кадастровым номером:№60:21:13 01 12:06 .Факты: 1. Свидетельство на право собственности на землю с кадастровым №60:21:13 01 12:06: серия РФ/60:21-01№308783, с регистрационной записью 6449 от10.01.1999г. (Данный документ, является действующим документом. Копия этого документа прикладывалась Земельным Комитетом Росреестра по Псковской области, в судебном заседании Пыталовского Суда в 2012 г., при рассмотрении вопроса по использованию земельного участка собственником); 2. Решение Пыталовского Суда от 14.09.2012г,,вступившее в законную силу. (Данный документ, является действующим документом, который подтверждает, что представленный Росреестром по Псковской области Пыталовскому Суду правоустанавливающий документ - Свидетельство на право собственности на землю с кадастровым № 60:21:13 01 12:06 : серия РФ/60:21-01№308783, с регистрацилнной записью 6449 от 10.01.1999г. находится на линии границы с Латвией).