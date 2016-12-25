Трамп распустит благотворительный фонд из-за конфликта интересов

«Решение принято, чтобы избежать того, что может показаться даже видимостью конфликта интересов между президентской деятельностью и предпринимательством», — приводятся в заявлении слова Трампа.

«Фонд проделал огромную хорошую работу на протяжении нескольких лет, инвестируя миллионы долларов в бесчисленное количество организаций, включая поддержку ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей», — отмечается в документе.

Со своей стороны на заявление Трампа уже отреагировали в прокуратуре Нью-Йорка, отметив, что подобный шаг невозможен до завершения расследования.

Фонд Трампа все еще находится под следствием и не может быть распущен на законных основаниях до окончания расследования, — отметила представитель главного прокурора Нью-Йорка Эми Спиталник.

Фонд Трампа был замешан еще в нескольких скандалах. В частности, американские СМИ утверждали, что миллиардер не перечислял в собственный фонд средства с 2008 года, а также использовал пожертвованные фонду на благотворительность деньги в личных целях.