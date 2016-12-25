Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Шотландские ученые объяснили существование секса
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
Анна Михалкова призналась, что воспитывает «монстров»
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
«Это был взрыв»: известный летчик о крушении Ту-154 под Сочи
Крушение самолета под Сочи: СМИ о подробностях
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
20Россия готовится к Новому году
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
13Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12:55 (мск), источник: Publika.md

Плахотнюк: «Никто не должен чувствовать себя под защитой, совершая преступления»

Никто не должен чувствовать себя под защитой, совершая преступления. Об этом заявил новый председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк. На съезде формирования он также отметил, что и гражданам нужно изменить менталитет, ведь перемены начинаются с них.

Источник: Publika.md

«Граждане должны понять, что впредь они не смогут, обращаясь в првоохранительные органы, добиться благоприятного для себя решения дела. Этот механизм больше не работает. Никто не должен чувствовать себя под защитой, совершая преступления. Нужно понять, что наступило время, когда воры будут сидеть в тюрьме, независимо от связей», — заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Влад Плахотнюк добавил, что Демократическая партия Молдовы хочет существенно способствовать изменению менталитета граждан. Это является одной из главных задач формирования. Председатель ДПМ считает, что в будущем предстоит определить механизмы, по которым народ мог бы наказывать тех, кто не исполняет своих обязанностей во время мандата.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крушение Ту-154 над Черным морем: что известно об авиакатастрофе
Путин объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением Ту-154
Два землетрясения магнитудой 7,7 и 5,4 произошли в Чили
Президент Чехии пожелал народу страны опасной жизни
В Аугсбурге эвакуировали тысячи человек из-за бомбы времен войны
Несколько жителей Оренбуржья отравились настойкой на метаноле
«Надо любить всех или никого»: какой была Доктор Лиза
Спорт
Логинов вошел в состав сборной России на январские старты Логинов, отбывший в конце ноября двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга, в пятницу выиграл индивидуальную гонку на 20 км на третьем этапе Кубка России
Авто
Китай первый, США — вторые За первые 11 месяцев 2016 года в мире было продано в общей сложности 84,5 млн автомобилей, передает «Автостат»
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь