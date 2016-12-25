Плахотнюк: «Никто не должен чувствовать себя под защитой, совершая преступления»

«Граждане должны понять, что впредь они не смогут, обращаясь в првоохранительные органы, добиться благоприятного для себя решения дела. Этот механизм больше не работает. Никто не должен чувствовать себя под защитой, совершая преступления. Нужно понять, что наступило время, когда воры будут сидеть в тюрьме, независимо от связей», — заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Влад Плахотнюк добавил, что Демократическая партия Молдовы хочет существенно способствовать изменению менталитета граждан. Это является одной из главных задач формирования. Председатель ДПМ считает, что в будущем предстоит определить механизмы, по которым народ мог бы наказывать тех, кто не исполняет своих обязанностей во время мандата.