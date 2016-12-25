Додон выразил соболезнования России в связи с крушением Ту-154

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Подтвердилось, что на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, два госслужащих, а также девять представителей российских СМИ.

«Приношу свои глубочайшие соболезнования российскому народу в связи со страшной авиакатастрофой, в результате которой погибли 92 человека. Большинство пассажиров упавшего самолета составили музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. До сих пор в памяти их великолепное выступление, которое они дали в Кишиневе в прошлом году по приглашению Посольства Российской Федерации в Молдове. Соболезнования родным и близким безвременно ушедших. Народ Молдовы скорбит вместе с вами», — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Минобороны России ранее сообщило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50−70 метров.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов, повлекшее тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ). В рамках дела уже изымается предполетная документация, СК проводит допросы должностных лиц и технического персонала.