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14:22 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусский телеканал покажет первое интервью Николая Лукашенко

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай дал первое в своей жизни интервью, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Источник: Sputnik.by

В эфире белорусского телеканала в программе «Специальный репортаж» в 18:05 будет показан сюжет, посвященный юному российскому журналисту Евгению Гришину, живущему в поселке Артемовский (Приморский край).

«Парень очень хотел стать репортером и его профессиональной мечтой было сделать сюжет о Беларуси. Не без помощи коллег юный корреспондент побывал в своей первой международной командировке», — рассказали в субботнем эфире «Панорамы».

В новостях показали, как 11-летний Гришин беседует с сыном главы государства, а также с самим президентом Беларуси. Встреча состоялась в рамках хоккейного поединка на одной из ледовых площадок.

Кроме этого Евгений побывал и на главной елке во Дворце Республики.

Гришин прославился у себя на родине благодаря собственной программе «Вести-Артемовский», где он и автор, и оператор, и монтажер. Сюжеты юного журналиста можно увидеть на его канале YouTube.

В ноябре Гришин исполнил свою мечту и побывал в Москве и посетил канал «Россия 24», на котором он хочет работать.

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