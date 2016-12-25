Белорусский телеканал покажет первое интервью Николая Лукашенко

В эфире белорусского телеканала в программе «Специальный репортаж» в 18:05 будет показан сюжет, посвященный юному российскому журналисту Евгению Гришину, живущему в поселке Артемовский (Приморский край).

«Парень очень хотел стать репортером и его профессиональной мечтой было сделать сюжет о Беларуси. Не без помощи коллег юный корреспондент побывал в своей первой международной командировке», — рассказали в субботнем эфире «Панорамы».

В новостях показали, как 11-летний Гришин беседует с сыном главы государства, а также с самим президентом Беларуси. Встреча состоялась в рамках хоккейного поединка на одной из ледовых площадок.

Кроме этого Евгений побывал и на главной елке во Дворце Республики.

Гришин прославился у себя на родине благодаря собственной программе «Вести-Артемовский», где он и автор, и оператор, и монтажер. Сюжеты юного журналиста можно увидеть на его канале YouTube.

В ноябре Гришин исполнил свою мечту и побывал в Москве и посетил канал «Россия 24», на котором он хочет работать.