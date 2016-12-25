Гройсман перенес свой визит в Израиль
КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина.
КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина.
«Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Новая дата визита будет определена позднее», — сообщил Столярчук.
Ранее сообщалось, что запланированный на следующую неделю визит главы украинского правительства Владимира Гройсмана в Израиль отменен
Решение об отмене визита было принято в знак протеста против того, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН.