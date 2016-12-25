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13:44 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман перенес свой визит в Израиль

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес свой визит в Израль, сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Новая дата визита будет определена позднее», — сообщил Столярчук.

Ранее сообщалось, что запланированный на следующую неделю визит главы украинского правительства Владимира Гройсмана в Израиль отменен премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Решение об отмене визита было принято в знак протеста против того, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН.

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