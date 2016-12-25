«Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Новая дата визита будет определена позднее», — сообщил Столярчук.

Ранее сообщалось, что запланированный на следующую неделю визит главы украинского правительства Владимира Гройсмана в Израиль отменен премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Решение об отмене визита было принято в знак протеста против того, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН.