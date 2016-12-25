Лубкивский прогнозирует серьезное ухудшение отношений с Израилем и непризнание Голодомора в Украине геноц

«Своими безответственными и непродуманными действиями в виде голосования за резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении строительства еврейских поселений на палестинских территориях Украина может потерять поддержку или хотя бы понимание Израиля как ключевого игрока на мировой арене, который, кстати, буквально “вчера” поддержал проукраинскую резолюцию ООН по Крыму!», — отметил Лубкивский.

По его убеждению, речь далеко не об отмене визита в Тель-Авив премьер-министра Украины Гройсмана. Проблема значительно глубже и существеннее и будет иметь как минимум три последствия. Первый — это серьезное ухудшение отношений с Израилем. Второй — голосование Украины скажется на дальнейших действиях и отношении относительно нас еврейского мирового сообщества, мощного еврейского лобби, в частности в США.

Третее весомое для украинцев следствие — потеря поддержки так называемого еврейского лобби в вопросе признания украинского Голодомора геноцидом.

«Из собственных источников знаю, что Израиль теперь вероятнее всего отложит в очень долгий ящик вопрос о признании Голодомора в Украине актом геноцида, хотя имел такие серьезные намерения», — отметил Лубкивский.