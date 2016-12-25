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15:16 (мск), источник: Ipress.ua

Лубкивский прогнозирует серьезное ухудшение отношений с Израилем и непризнание Голодомора в Украине геноц

Координатор Движения «Справедливость», дипломат Маркиян Лубкивский раскритиковал голосование украинской делегации за резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении строительства еврейских поселений на палестинских территориях и спрогнозировал ухудшение двусторонних отношений с Израилем.

Источник: Ipress.ua

«Своими безответственными и непродуманными действиями в виде голосования за резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении строительства еврейских поселений на палестинских территориях Украина может потерять поддержку или хотя бы понимание Израиля как ключевого игрока на мировой арене, который, кстати, буквально “вчера” поддержал проукраинскую резолюцию ООН по Крыму!», — отметил Лубкивский.

По его убеждению, речь далеко не об отмене визита в Тель-Авив премьер-министра Украины Гройсмана. Проблема значительно глубже и существеннее и будет иметь как минимум три последствия. Первый — это серьезное ухудшение отношений с Израилем. Второй — голосование Украины скажется на дальнейших действиях и отношении относительно нас еврейского мирового сообщества, мощного еврейского лобби, в частности в США.

Третее весомое для украинцев следствие — потеря поддержки так называемого еврейского лобби в вопросе признания украинского Голодомора геноцидом.

«Из собственных источников знаю, что Израиль теперь вероятнее всего отложит в очень долгий ящик вопрос о признании Голодомора в Украине актом геноцида, хотя имел такие серьезные намерения», — отметил Лубкивский.

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Такие действия украинских дипломатов он, иронизируя, назвал «новогодним подарком»: «Украинская дипломатия положила под новогоднюю елку очередной в этом году подарок в виде серьезного ухудшения отношений с Израилем! Так надо уметь… Не знаю даже что лучше: чтобы уже быстрее этот год закончился, чтобы МИД ушло на каникулы?», — написал опытный дипломат в своем Фейсбуке.

Координатор Движения «Справедливость» Маркиян Лубкивский требует публичного объяснения позиции украинского внешнеполитического ведомства.

Украинская делегация в Совете Безопасности ООН проголосовала «за» Резолюцию с требованием к Израилю «немедленно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим». В частности, в этом документе отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и представляет преграду для израильско-палестинского урегулирования.

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