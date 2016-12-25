Турчинов призывает праздновать Рождество 25 декабря вместе со всей Европой

Об этом он сказал в своем приветствии по случаю праздника, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБОУ.

«Празднуем Рождество сегодня, 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем цивилизованным миром!», — подчеркнул Турчинов.

Он считает, что называть этот праздничный день «католическим» — совсем не корректно.

«Сегодня, в этот день, празднуют Рождество не только католические и протестантские церкви, но и многие православные церкви по всему миру. Весь цивилизованный мир празднует Рождество по Григорианскому календарю, по которому мы живем», — отметил секретарь СНБО.

Он убежден, что Юлианский календарь, который имеет несоответствие более чем в 14 суток между астрономическим и календарным временем зимнего солнцестояния, уже «немножко, на каких-то 2000 лет», устарел.

«Не думаю, что нам надо ждать, пока Верховная Рада определится с тем, чтобы официально сделать сегодняшний день праздничным, а уже начинать праздновать Рождество вместе со всеми цивилизованными странами, которые уважают закон, ответственность и ум», — заметил Турчинов.

Он поздравил всех с Рождеством Христовым и пожелал: «Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно, пусть Господь благословит вас, ваши семьи и нашу родную Украину!».