Украинского посла вызвали к Нетаньяху после антиизраильского голосования в СБ ООН
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После того, как Совбез ООН утвердил резолюции о том, что строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушает международное право,
По информации издания, речь идет о послах стран, с которыми у Израиля существуют дипломатические отношения: Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.
На встрече от послов потребуют объяснений по поводу голосования в СБ ООН. Отмечается также, что сегодня утром представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании.
Встречи с послами других стран должны пройти сегодня.
Как сообщал УНИАН, накануне Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на «палестинских территориях». В резолюции отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и препятствует
Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.
Израильская сторона весьма негативно отреагировала на результаты этого голосования.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в Facebook, что факт голосования Украины за резолюцию ООН, запрещающую Израилю строить поселения в Палестине, нужно рассмотреть на ближайшем заседании правительства.
«Голосование против Израиля в ООН выглядит странно и необдуманно», — считает он.