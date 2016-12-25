Украинского посла вызвали к Нетаньяху после антиизраильского голосования в СБ ООН

После того, как Совбез ООН утвердил резолюции о том, что строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушает международное право, премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился вызвать послов ряда стран на беседу. Об этом со ссылкой на Walla сообщает израильский «9 канал».

По информации издания, речь идет о послах стран, с которыми у Израиля существуют дипломатические отношения: Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.

На встрече от послов потребуют объяснений по поводу голосования в СБ ООН. Отмечается также, что сегодня утром представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании.

Встречи с послами других стран должны пройти сегодня.