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19:55 (мск), источник: УНИАН

Украинского посла вызвали к Нетаньяху после антиизраильского голосования в СБ ООН

К премьер-министру Израиля вызвали послов девяти стран, в том числе и Украины.

Источник: УНИАН

После того, как Совбез ООН утвердил резолюции о том, что строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушает международное право, премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился вызвать послов ряда стран на беседу. Об этом со ссылкой на Walla сообщает израильский «9 канал».

По информации издания, речь идет о послах стран, с которыми у Израиля существуют дипломатические отношения: Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.

На встрече от послов потребуют объяснений по поводу голосования в СБ ООН. Отмечается также, что сегодня утром представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании.

Встречи с послами других стран должны пройти сегодня.

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Как сообщал УНИАН, накануне Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на «палестинских территориях». В резолюции отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и препятствует израильско-палестинскому урегулированию.

Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона весьма негативно отреагировала на результаты этого голосования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в Facebook, что факт голосования Украины за резолюцию ООН, запрещающую Израилю строить поселения в Палестине, нужно рассмотреть на ближайшем заседании правительства.

«Голосование против Израиля в ООН выглядит странно и необдуманно», — считает он.

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