Игорь Додон поздравил граждан с Рождеством по новому стилю

В своем обращении глава республики пожелал жителям «душевного тепла и христианского света», при этом отметив, что его семья празднует рождество 7 января.

«Многие граждане Республики Молдовы, находящиеся дома или за рубежом, празднуют сегодня Рождество по новому стилю. Я хочу поздравить их по случаю этого праздника и пожелать душевного тепла и христианского света. В нашей семье Рождество принято отмечать 7 января. Важно, чтобы люди с разными мнениями, праздниками и ценностями понимали друг друга», — написал политик в социальной сети Facebook.

Напомним, что Рождество по новому стилю официально отмечают в Молдове с 2013 года.