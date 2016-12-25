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25 декабря, источник: Noi.md

Игорь Додон поздравил граждан с Рождеством по новому стилю

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан Молдовы с Рождеством по новому стилю.

В своем обращении глава республики пожелал жителям «душевного тепла и христианского света», при этом отметив, что его семья празднует рождество 7 января.

«Многие граждане Республики Молдовы, находящиеся дома или за рубежом, празднуют сегодня Рождество по новому стилю. Я хочу поздравить их по случаю этого праздника и пожелать душевного тепла и христианского света. В нашей семье Рождество принято отмечать 7 января. Важно, чтобы люди с разными мнениями, праздниками и ценностями понимали друг друга», — написал политик в социальной сети Facebook.

Напомним, что Рождество по новому стилю официально отмечают в Молдове с 2013 года.

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