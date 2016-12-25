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25 декабря, источник: РИА Новости

Аксенов перенес итоговую пресс-конференцию в связи с трауром

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов перенес ранее запланированную итоговую пресс-конференцию в связи с трауром по погибшим в результате крушения над Черным морем самолета Ту-154.

Источник: РИА Новости

«В связи с объявлением 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем итоговая пресс-конференция главы республики Крым Сергея Аксенова переносится», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

При этом в понедельник в православных храмах Крыма пройдут богослужения по погибшим. В Александро-Невском соборе Симферополя панихида начнется в полдень.

«В богослужении примут участие глава республики Крым Сергей Аксенов, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, музыканты крымских профессиональных хоровых коллективов, жители и гости республики», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50−70 метров.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и «Звезда».

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