СБУ допросила Савченко после ее встречи с главарями террористических «ДНР» и «ЛНР»
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко дала показания по делу «ДНР» и «ЛНР» после того, как встретилась с их предводителями.
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко дала показания по делу «ДНР» и «ЛНР» после того, как встретилась с их предводителями.
«Служба безопасности пригласила Надежду, и она дала показания в уголовном производстве», — сообщил глава СБУ Василий Грицак.
При этом Грицак отметил в эфире 112 канала, что он негативно оценивает факт переговоров Савченко с боевиками.
«Я не могу запретить народному депутату встречаться с
Ранее Савченко заявляла, что лидеры сепаратистов на Донбассе Александр Захарченко и Игорь Плотницкий не является террористами. Также, по ее словам, она в них «черта не увидела».
Напомним, Надежда Савченко 7 декабря посетила Минск, где встретилась с главарями организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.