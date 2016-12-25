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25 декабря, источник: Ipress.ua

СБУ допросила Савченко после ее встречи с главарями террористических «ДНР» и «ЛНР»

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко дала показания по делу «ДНР» и «ЛНР» после того, как встретилась с их предводителями.

Источник: Ipress.ua

«Служба безопасности пригласила Надежду, и она дала показания в уголовном производстве», — сообщил глава СБУ Василий Грицак.

При этом Грицак отметил в эфире 112 канала, что он негативно оценивает факт переговоров Савченко с боевиками.

«Я не могу запретить народному депутату встречаться с кем-то. Но если хотите мою оценку, то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, тайноноситель, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ встречается на территории третьего государства с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации и о чем-то общаются», — сказал он.

Ранее Савченко заявляла, что лидеры сепаратистов на Донбассе Александр Захарченко и Игорь Плотницкий не является террористами. Также, по ее словам, она в них «черта не увидела».

Напомним, Надежда Савченко 7 декабря посетила Минск, где встретилась с главарями организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

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