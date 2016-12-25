Экс-министр экономического развития Крыма планирует работать в Севастополе

В воскресенье сообщалось, что министр экономического развития Крыма Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.
«Обсуждается назначение на должность главы департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя. Назначение возможно, в ближайшее время», — рассказал представитель севастопольских властей.
Отмечается, что место главы департамента на данный момент вакантно. В задачи департамента входит обеспечение взаимодействия с органами внутригородских муниципальных образований города и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц.
В январе 2016 года вице-губернатор Севастополя Олег Казурин покинул пост и начал работу в правительстве Крыма, заняв должность заместителя председателя правительства Сергея Аксенова.