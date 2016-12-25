Экс-министр экономического развития Крыма планирует работать в Севастополе

В воскресенье сообщалось, что министр экономического развития Крыма Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

«Обсуждается назначение на должность главы департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя. Назначение возможно, в ближайшее время», — рассказал представитель севастопольских властей.

Отмечается, что место главы департамента на данный момент вакантно. В задачи департамента входит обеспечение взаимодействия с органами внутригородских муниципальных образований города и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц.