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25 декабря, источник: РИА Новости

Экс-министр экономического развития Крыма планирует работать в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Бывшего министра экономического развития Крыма Валентина Демидова в ближайшее могут взять на работу в правительство Севастополя — он возглавит один из департаментов, сказали РИА Новости в пресс-службе севастопольского правительства.

Источник: РИА Новости

В воскресенье сообщалось, что министр экономического развития Крыма Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

«Обсуждается назначение на должность главы департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя. Назначение возможно, в ближайшее время», — рассказал представитель севастопольских властей.

Отмечается, что место главы департамента на данный момент вакантно. В задачи департамента входит обеспечение взаимодействия с органами внутригородских муниципальных образований города и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц.

В январе 2016 года вице-губернатор Севастополя Олег Казурин покинул пост и начал работу в правительстве Крыма, заняв должность заместителя председателя правительства Сергея Аксенова.

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