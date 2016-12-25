Тимошенко обгоняет действующего президента Украины в популярности

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Петр Порошенко теряет электорат. По данным исследования социологической группы «Рейтинг», если в декабре прошлого года свой голос за главу государство отдало бы 23% избирателей, то сейчас — 13,5%. Таким образом, Порошенко проигрывает лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко: за этот же период ее рейтинг вырос с 13% до 17,7%. На третьем месте электоральных предпочтений — глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. Масса ошибок Нынешний год оказался слишком непростым для украинского президента, угодившего сразу в несколько крупных скандалов. Например, в середине августа оказалось, что система электронного декларирования доходов чиновников и народных депутатов не может полноценно работать. База данных, в которую необходимо внести декларации о своем имуществе, ценностях и денежных средствах, не получила сертификат защиты. Изменить ситуацию удалось только после вмешательства ЕС и под гарантии выделения третьего транша МВФ на сумму $1 млрд.

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«Мы очень разочарованы и обеспокоены неполным запуском системы электронного декларирования состояний НАПК минувшей ночью без необходимой сертификации. Система электронного декларирования должна быть сертифицирована с целью обеспечения уголовной ответственности за дачу ложных показаний», — говорилось в сообщении представительства Европейского союза в Украине. После полноценного запуска системы в сентябре общество и иностранные партнеры еще месяц приходили в себя от увиденного: чиновники и депутаты декларировали особняки, ценности и огромные суммы наличных. Контролирующие органы имеют право не только потребовать отчет о происхождении средств, но и возбудить уголовное дело по факту незадекларированного имущества. Инициировать расследование может любой гражданин страны. «Многие из тех, кто сейчас декларировал, приписали себе кэш, дома, думая, что это нулевая декларация, и это потом им позволит избежать проверки. Но ключевая позиция — это подвести черту того, что они делали 25 лет. И далее объясни, где ты, голубь сизый, взял эти деньги. Народ и общество должны это знать», — заявил Петр Порошенко в начале ноября во время выступления на международном форуме во Львове.

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По иронии судьбы, именно украинский президент стал одним из первых, кто оказался владельцем незадекларированного имущества. По данным расследования программы «Схемы» (совместный проект «Радио Свобода» и канала «UA:Первый»), Порошенко владеет элитной виллой в городе Аталая-Исдабе в Испании. В 15−20 минутах езды расположен дом бизнес-партнера украинского президента и самого влиятельного депутата «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко. Проблема заключается в том, что информации об этом имуществе нет в официальных декларациях. Проверка по этим фактам пока не началась. Последний громкий скандал связан с заявлениями депутата от группы «Воля народа», беглого влиятельного бизнесмена Александра Онищенко. Он обвинил Порошенко в коррупции, рассказал о подкупе депутатов при голосовании за важные законопроекты и назначения. Также он сообщил, что люди из окружения президента контролируют работу всех государственных предприятий. Ушедший с поста губернатора Одесской области Михаил Саакашвили также напрямую обвинил президента и его окружение в коррупции. Политические решения Скандалы, связанные с Петром Порошенко, проходили на фоне падения уровня жизни населения. Тарифы на коммунальные услуги и отопление в этом году выросли примерно вдвое, гривна девальвировала еще на 10%, а цены на продукты питания выросли примерно на 30%. По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата по Киеву составляет $300, а по Украине — около $160 в месяц. Как ранее писала «Газета.Ru», китайские инвесторы готовы открывать в Украине собственные предприятия, поскольку себестоимость производства товаров в этой стране ниже, чем в Поднебесной. На протяжении последних нескольких месяцев президент вынужден принимать политические, а не экономические решения.

Например, осенью он подал в Верховную Раду законопроект о выплате компенсаций пострадавших вкладчиков банка «Михайловский». Депутаты согласились выделить на эти цели 1,2 млрд грн (2,24 млрд руб), что позволило избежать массовых акций протеста.

«Кто собирается платить за “банкет” в честь вкладчиков банка “Михайловский”? В бюджете появились лишние 1,2 млрд грн.? Ведь эти убытки по определению не могут быть покрыты из Фонда гарантирования вкладов. Или может быть депутаты собираются осуществить эту проплату из недавно задекларированных 12 млрд грн (26,9 млрд руб — Газета.Ru) денежных средств? Ведь этого всего 10% от того, что нажито непосильным трудом (и то только денежных активов). Или кто-то еще? Например, налогоплательщики Швеции, которые еще раз пообещали на этой неделе дать украинскому бюджету $100 млн — а требуемая сумма на покрытие данной “ошибки” — это половина шведского кредита», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

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