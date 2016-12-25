Премьер-министр Израиля вызвал для объяснений посла США

В пятницу Совет Безопасности проголосовал за резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
В воскресенье стало известно, что Нетаньяху возмущен этой резолюцией и намерен в срочном порядке вызвать для объяснений послов 10
США, как сообщалось, требование Нетаньяху не касалось, поскольку Америка воздержалась от голосования в Совете Безопасности; избранный президент Дональд Трамп высказывал пожелание, чтобы США воспользовались в этом вопросе своим правом вето, а ранее предложил на должность посла в Израиле Дэвида Фридмана, который агрессивно защищал еврейские поселения.
Однако позже стало известно, что Нетаньяху
Израиль обвинил своего ближайшего союзника США в координации голосования. Вашингтон эти обвинения отвергает.
«Исходя из той информации, что мы имеем, у нас нет сомнений, что администрация Обамы инициировала это [голосование за резолюцию], стояла за этим, координировала составление текста и требовала, чтобы это прошло», — заявил Нетаньяху.
Вызов послов для объяснений в рождественский выходной — мера необычная и свидетельствует о серьезности претензий Израиля.
Биньямин Нетаньяху заявил, что последуют ответные меры. Так, он сказал, что остановил финансирование пяти организаций ООН, «особенно враждебных Израилю», и предупредил, что будут и другие шаги.
ПЕЧАЛЬНО.
1.Руководство Страны прссчитало 'Потери'
1.1.Финансирование
1.2.'Людские'- генетические
1.3. Нагнетание Обстановки в Регионе ( извечно!
'неблагоприятном', сейчас особенно КРИТИЧЕСКОМ.
2.ПРЕДАТЕЛЬСТВО! Стран,
Создавших Израиль в АДУ.
3.Другие Аспекты, в Кризисной Ситуации Забыли ВСЕ.