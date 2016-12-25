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01:49 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Британия усилит авиаудары по террористам в Сирии в новом году

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВВС Великобритании готовятся увеличить количество ударов в Сирии в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает издание Telegraph.

Источник: Reuters

Отмечается, что в уходящем году английские ВВС нанесли 60 авиаударов в Сирии и 347 — в Ираке. Однако, как пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах, в новом году Великобритания сделает упор на действия в Сирии. Отмечается, что «Британия надеется, что Мосул будет занят к весне следующего года», и это позволит перейти в наступление в Сирии.

«Ракка — столица халифата», — заявил источник издания. Он отметил, что Великобритания «расширит тренировки Демократических сил Сирии» и «усилит поддержку с воздуха» операции в Ракке. «Нам будет нужно вести диалог с русскими», — добавил источник.

Ракка считается «столицей» боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен в 2013 году. В настоящее время силы сирийской оппозиции ведут операцию по блокированию Ракки и ее освобождению.

Комментарии
2
Иван Кадочников
Конечно, никто и никогда в мире не мог сказать, что англичане говорят правду.
Но никто не мог сказать, что всё, что говорит министр иностранных дел Королевства - откровенная дешёвая и базарная ложь.
Эти времена пришли.
И если до сих пор умение Англии прятать концы во внешних авантюрах было образцом для подражания, то теперь откровенная тупая наглость и бесцеремонность стали визитной карточкой её внешней политики.
Что такое 60 ударов в год в Сирии?
Это способ взбодрить ИГИЛ, не позволяя себе нанести ему сколько -нибудь чувствительный урон.
Но главное - это даёт Англии право, не сделав ничего путного, удобно пристроиться среди тех, кто может делать важные заявления на мировом уровне, претендуя на то, что на них должны обращать внимание другие страны, которые и вправду что то решают.
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илья яскин
в древние времена В восточном поверье существовал наказ он гласил что прогресс на планете уничтожит рассы людей прогрессирующих вер исповеданий А кто не будет запятнан в прогресс тот будет видеть жизнь дальше на земле 1864 год Диалектика народов
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