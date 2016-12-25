СМИ: Британия усилит авиаудары по террористам в Сирии в новом году

Отмечается, что в уходящем году английские ВВС нанесли 60 авиаударов в Сирии и 347 — в Ираке. Однако, как пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах, в новом году Великобритания сделает упор на действия в Сирии. Отмечается, что «Британия надеется, что Мосул будет занят к весне следующего года», и это позволит перейти в наступление в Сирии.

«Ракка — столица халифата», — заявил источник издания. Он отметил, что Великобритания «расширит тренировки Демократических сил Сирии» и «усилит поддержку с воздуха» операции в Ракке. «Нам будет нужно вести диалог с русскими», — добавил источник.

Ракка считается «столицей» боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен в 2013 году. В настоящее время силы сирийской оппозиции ведут операцию по блокированию Ракки и ее освобождению.