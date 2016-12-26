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04:12 (мск), источник: Интерфакс

Израиль решил одобрить строительство на западном берегу Иордана

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Комитет планирования и строительства мэрии Иерусалима намерен санкционировать строительство более 600 новых домов на Западном берегу реки Иордан, сообщила газета «Гаарец».

Решение, как отмечает издание, должно быть принято в среду, однако его вынесение на рассмотрение было запланировано еще до резолюции СБ ООН, осуждающей строительство поселений, пишет издание.

СБ ООН в минувшую пятницу большинством голосов одобрил проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. «За» проголосовали 14 из 15 членов СБ ООН, США воздержались.

Израильская сторона заявила, что решительно отказывается принимать резолюцию.

«Гаарец» отмечает, что планы строительства поселений значительно расширились после победы на выборах в США Дональда Трампа. Перед голосованием в Совбезе он настаивал на том, чтобы США использовали право вето, не пропустив резолюцию.

«Резолюцию по Израилю, которую рассматривает СБ ООН, следует заветировать», — написал Трамп в своем твиттере.

«США уже давно придерживаются позиции, по которой мир между израильтянами и палестинцами достижим только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий через ООН», — отметил избранный президент.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал резолюцию «постыдной» и охарактеризовал ее как попытку ООН навязать израильтянам правила игры.

Несмотря на то, что США воздержались при голосовании в Совбезе, израильский премьер обвинил Вашингтон в том, что он инициировал принятие резолюции.

«Нет никаких сомнений, что это инициировано администрацией Обамы, что она стоит за этой резолюцией, что она координировала подготовку проекта и требовала принять ее», — сказал премьер на заседании своего кабинета.

В воскресенье Нетаньяху встретился с послом США в Израиле Даном Шапиро для разъяснений американской позиции, сообщила «Гаарец». По ее данным, возможны также встречи премьера с послами стран, чьи представители на заседании СБ ООН проголосовали за резолюцию.

Госдеп США подтвердил факт встречи, однако о содержании состоявшейся беседы не сообщается.

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