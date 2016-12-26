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07:01 (мск), источник: СуперОмск

Мединский поставил Назарову «отлично» за 300-летие Омска

В субботу, 24 декабря, губернатор Виктор Назаров и министр культуры РФ Владимир Мединский, прибывший в Омск на очередную и последнюю ревизию «юбилейных» объектов, обсудили на рабочей встрече совместные проекты, в том числе и минувшее 300-летие Омска.

Источник: РИА "Новости"

«Ставлю вам “отлично” за большую работу к 300-летию Омска, за организацию работы всей вашей администрации», — оценил деятельность Назарова глава федерального минкульта.

В качестве задач для омского губернатора на ближайшую перспективу Мединский обозначил завершение строительства «юбилейных» объектов, сообщает Омская губерния. Напомним, по плану к 300-летию города не была закончена реконструкция здания «Галерки» и цирка. Последний официально открылся и дал первое представление только в минувшие выходные, строительные работы в «Галерке» же все еще идут.

«Надо закончить Омскую крепость, и превратить этот объект в комплексную пешеходную туристическую и рекреационную зону — с рестораном, гостиницей, музеем, опять же Воскресенский собор рядом. Во-вторых, надо достроить «Галёрку» и завершить работы над «Эрмитажем», — обозначил министр.

В свою очередь, ранее депутаты омского Заксобрания решили сделать «реверанс» Мединскому, обратившись к Дмитрию Медведеву с просьбой вручить главе минкульта РФ государственную награду за курирование подготовки Омска к 300-летию. Оргкомитет по подготовке к юбилею Мединский возглавлял с конца 2014 года.

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