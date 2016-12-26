Мединский поставил Назарову «отлично» за 300-летие Омска

«Ставлю вам “отлично” за большую работу к 300-летию Омска, за организацию работы всей вашей администрации», — оценил деятельность Назарова глава федерального минкульта.

В качестве задач для омского губернатора на ближайшую перспективу Мединский обозначил завершение строительства «юбилейных» объектов, сообщает Омская губерния. Напомним, по плану к 300-летию города не была закончена реконструкция здания «Галерки» и цирка. Последний официально открылся и дал первое представление только в минувшие выходные, строительные работы в «Галерке» же все еще идут.

«Надо закончить Омскую крепость, и превратить этот объект в комплексную пешеходную туристическую и рекреационную зону — с рестораном, гостиницей, музеем, опять же Воскресенский собор рядом. Во-вторых, надо достроить «Галёрку» и завершить работы над «Эрмитажем», — обозначил министр.

В свою очередь, ранее депутаты омского Заксобрания решили сделать «реверанс» Мединскому, обратившись к Дмитрию Медведеву с просьбой вручить главе минкульта РФ государственную награду за курирование подготовки Омска к 300-летию. Оргкомитет по подготовке к юбилею Мединский возглавлял с конца 2014 года.