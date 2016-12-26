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07:16 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Трамп может отменить большинство указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить около 70% указов, подписанных Бараком Обамой. Об этом в интервью Fox News заявил соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич, передает РБК.

Источник: Telegraf.com.ua

«Я думаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60% или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы», — сказал Гинрич.

Он также добавил, что Трамп сможет прекратить действие даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру.

Гингрич также высказал мнение, что Трамп попробует «наладить контакт» с некоторыми представителями Демократической партии. Он отметил, что это может «удивить» республиканцев, но эти действия помогут Трампу «добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и Сенате».

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