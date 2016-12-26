Трамп может отменить большинство указов Обамы

«Я думаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60% или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы», — сказал Гинрич.

Он также добавил, что Трамп сможет прекратить действие даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру.

Гингрич также высказал мнение, что Трамп попробует «наладить контакт» с некоторыми представителями Демократической партии. Он отметил, что это может «удивить» республиканцев, но эти действия помогут Трампу «добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и Сенате».