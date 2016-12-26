Полпред СФО Сергей Меняйло проведет заседание КЧС в Иркутске

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутске сегодня, 26 декабря. Полпред проведет совещание с членами областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, руководителями территориальных органов власти, на котором будет рассмотрена ситуация с отравлением жителей областного центра спиртосодержащими жидкостями, а также прохождение на территории региона отопительного сезона 2016−2017 годов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Сибирского окружного информационного центра.

«Кроме этого, Сергей Меняйло обсудит с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко социально-экономическую ситуацию и актуальные вопросы развития субъекта Федерации», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 76 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем, парфюмерным средством «Боярышник» и водкой, в Иркутске по данным на 10.00 26 декабря. Число пострадавших выросло до 123-х человек. 18 человек сейчас находятся на стационарном лечении в больницах областного центра. 20 пациентов выписаны домой в связи с улучшением состояния здоровья, девять человек самостоятельно покинули лечебные учреждения.

В рамках расследования уголовного дела по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) на прошлой неделе было задержано 19 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу суррогатного алкоголя в торговых павильонах на рынках «Прогресс», «Привоз», «Бакалея» города Иркутска, а также иных местах. Среди них нет производителей.

Ленинский районный суд Иркутска по итогам судебного заседания в пятницу, 23 декабря, отравил под домашний арест 10 из 13-ти подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатом.

Между тем уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова после массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией. Следователи СКР выявили в его действиях признаки преступления — халатности. Установлено, что с мая текущего года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов.

В свою очередь, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35 информационно-аналитических материалов губернатору Иркутской области Сергею Левченко, председателю Законодательного Собрания региона Сергею Брилке, а также в администрацию Иркутска и другие инстанции.

Следователи СКР и сотрудники полиции обнаружили склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято 10 тонн продукта и 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия проводились в одном из округов областного центра.

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) проводит проверки соблюдения трудового законодательства и охраны труда на всех предприятиях в Иркутске, которые имеют отношение к производству «Боярышника».

Тем временем председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой приостановить продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30-ти дней. Исключение составляет парфюмерная продукция и стеклоомывающая жидкость.