Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Шотландские ученые объяснили существование секса
СМИ узнали о двух возможным причинах крушения самолета под Сочи
Анна Михалкова призналась, что воспитывает «монстров»
70 новогодних подарков не дороже 3 000 рублей
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Мнение: кто стоял за убийством российского посла на самом деле
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
«Просто так самолеты не падают»: Герой России о крушении Ту-154
Крушение самолета под Сочи: СМИ о подробностях
70 новогодних подарков не дороже 3 000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
13Убит посол России в Турции
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
06:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полпред СФО Сергей Меняйло проведет заседание КЧС в Иркутске

Комиссия обсудит ситуацию с отравлением жителей областного центра суррогатом.

Источник: IrkutskMedia.ru

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутске сегодня, 26 декабря. Полпред проведет совещание с членами областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, руководителями территориальных органов власти, на котором будет рассмотрена ситуация с отравлением жителей областного центра спиртосодержащими жидкостями, а также прохождение на территории региона отопительного сезона 2016−2017 годов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Сибирского окружного информационного центра.

«Кроме этого, Сергей Меняйло обсудит с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко социально-экономическую ситуацию и актуальные вопросы развития субъекта Федерации», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 76 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем, парфюмерным средством «Боярышник» и водкой, в Иркутске по данным на 10.00 26 декабря. Число пострадавших выросло до 123-х человек. 18 человек сейчас находятся на стационарном лечении в больницах областного центра. 20 пациентов выписаны домой в связи с улучшением состояния здоровья, девять человек самостоятельно покинули лечебные учреждения.

В рамках расследования уголовного дела по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) на прошлой неделе было задержано 19 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу суррогатного алкоголя в торговых павильонах на рынках «Прогресс», «Привоз», «Бакалея» города Иркутска, а также иных местах. Среди них нет производителей.

Ленинский районный суд Иркутска по итогам судебного заседания в пятницу, 23 декабря, отравил под домашний арест 10 из 13-ти подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатом.

Между тем уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова после массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией. Следователи СКР выявили в его действиях признаки преступления — халатности. Установлено, что с мая текущего года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов.

В свою очередь, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35 информационно-аналитических материалов губернатору Иркутской области Сергею Левченко, председателю Законодательного Собрания региона Сергею Брилке, а также в администрацию Иркутска и другие инстанции.

Следователи СКР и сотрудники полиции обнаружили склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято 10 тонн продукта и 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия проводились в одном из округов областного центра.

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) проводит проверки соблюдения трудового законодательства и охраны труда на всех предприятиях в Иркутске, которые имеют отношение к производству «Боярышника».

Тем временем председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой приостановить продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30-ти дней. Исключение составляет парфюмерная продукция и стеклоомывающая жидкость.

Президент РФ Владимир Путин назвал массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске ужасной трагедией, которую не должны были допустить контролирующие органы. Такое заявление он сделал в ходе своей итоговой пресс-конференции 23 декабря. Президент считает, что борьба с алкоголизацией населения России, это очень важная проблема и поле для совместной работы власти и СМИ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на понедельник, 26 декабря
Обнаружены фрагменты тел погибших в крушении Ту-154
Версия теракта на борту Ту-154 не является основной
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
Тимошенко обгоняет действующего президента в популярности
Трамп после инаугурации отменит до 70% указов Обамы
Премьер-министр Израиля вызвал для объяснений посла США
Британия сосредоточит авиаудары на Сирии в новом году
Спорт
Побьет ли «Спартак» рекорд «Алании»? Итоги матчей РФПЛ Подводим итоги посещаемости матчей осенней части текущего чемпионата России
Авто
Китай первый, США — вторые За первые 11 месяцев 2016 года в мире было продано в общей сложности 84,5 млн автомобилей, передает «Автостат»
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь