Главред «Радиоточки» Бекжан Идрисов покинул Казахстан

Идрисов написал длинный пост о процветающей, по его мнению, коррупции в стране и характере современных казахов (коими он называет все население страны), основанном, по его словам, на хвастовстве и тщеславии.

Публикацию он начал со слов: «Пришло время объяснить кое-что. Я покинул Казахстан. Навсегда, надеюсь. Это решение я принял быстро и неожиданно для себя…».

Журналист размышляет о задержании Бигельды Габдуллина и приговоре Сейтказы Матаеву, а также в общем о ситуации в стране. Главной причиной его отъезда стали, как заявляет Идрисов, угрозы со стороны Национального бюро по противодействию коррупции, к которому он обратился в самом конце: «Огромное спасибо всем, кто был все эти годы со мной, особенно следователям Антикоррупционного бюро за то, что сподвигли!».

Кроме того, главный редактор сайта попросил прощения перед своими коллегами за то, что не смог попрощаться и заранее объясниться. «Следователи сначала предложили мне перестать публично высказываться по делу Габдуллина. (…) Мне звонили и угрожали, на что я ответил: “Вы хотели, чтобы лично я молчал, так я и молчу”. После второго допроса в Астане мне уже не просто намекали, что посадят рядом с Габдуллиным, а и придумали повод — за дачу ложных показаний, — пишет Идрисов. — Я купил билет и улетел из Казахстана. Как оказалось, вовремя, ибо сейчас прокуратура выставила на меня красные флажки — розыск и задержание».

Кроме прочего, Идрисов благодарит Габдуллина за то, что позвал его к себе работать.

В ноябре главного редактора издания Central Asia Monitor и директора сайта Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина задержали по фактам вымогательства. По версии следствия, Габдуллин, используя подконтрольные СМИ, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию. За прекращение критики якобы Габдуллин вымогал с должностных лиц государственные заказы для своих медиаресурсов.