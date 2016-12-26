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07:09 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Грицак подтвердил ночной визит Порошенко в СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил визит президента Украины Петра Порошенко в СБУ ночью 21 декабря.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом Грицак сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Во-первых, у нас очень вкусный кофе. С другой стороны, почему президент не может заехать в СБУ? Приехал посмотрел, работает ли Служба безопасности неожиданно, проверил караулы… Я сам не знал про этот визит… Кстати, наши караулы в одной ситуации не лучшим образом сработали, за это меня президент покритиковал», — отметил Грицак.

Он отметил, что «возникла настоятельная необходимость пообщаться, а президент проезжал мимо СБУ, вот и заехал». «Я не вижу в этом ничего крамольного», — добавил он.

Накануне журналист программы «Схемы», совместного проекта радио «Свобода» и канала «UA:Первый», Михаил Ткач заявил, что ночью 21 декабря президент Украины и первый заместитель председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко приехали в здание СБУ. Ни Порошенко, ни Кононенко не комментировали эту информацию.

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