У единороссов Красноярского края новый лидер
Бывший секретарь РО Валерий Семенов выступил с отчетом.
Бывший секретарь РО Валерий Семенов выступил с отчетом.
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Вторым кандидатом на этот пост на конференции был выдвинут руководитель администрации Советского района города Красноярска Владислав Логинов, получивший поддержку 57 делегатов.
Бывший секретарь РО Валерий Семенов выступил с отчетом о проделанной работе. Он рассказал о крупных избирательных кампаниях, в которых партия принимала участие.
«Мы сохранили за собой роль ведущей политической силы. А значит, имеем все возможности выполнить свои предвыборные программы и обязательства. И это главное. Именно на выполнение наших предвыборных обязательств, принятой программы нам сегодня необходимо обратить особое внимание. Люди нам поверили, оказали колоссальное доверие, и конечно ждут наших эффективных и реальных действий», — подвел итог Семенов.
Об обновлении руководства партии ранее сообщали федеральные чиновники. Так,