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07:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

У единороссов Красноярского края новый лидер

Бывший секретарь РО Валерий Семенов выступил с отчетом.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На отчетно-выборной конференции красноярского регионального отделения (РО) «Единой России» новым секретарем избран руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций региона Алексей Додатко. За него проголосовали 144 делегата.

Вторым кандидатом на этот пост на конференции был выдвинут руководитель администрации Советского района города Красноярска Владислав Логинов, получивший поддержку 57 делегатов.

Бывший секретарь РО Валерий Семенов выступил с отчетом о проделанной работе. Он рассказал о крупных избирательных кампаниях, в которых партия принимала участие.

«Мы сохранили за собой роль ведущей политической силы. А значит, имеем все возможности выполнить свои предвыборные программы и обязательства. И это главное. Именно на выполнение наших предвыборных обязательств, принятой программы нам сегодня необходимо обратить особое внимание. Люди нам поверили, оказали колоссальное доверие, и конечно ждут наших эффективных и реальных действий», — подвел итог Семенов.

Об обновлении руководства партии ранее сообщали федеральные чиновники. Так, премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отмечал, что в партии придают «большое значение обязательной ротации кадров в руководстве». Премьер напомнил, что в уставе «Единой России» заложен принцип постепенного обновления руководящих кадров на 15% ежегодно.

Комментарии
1
Понятно
Партии, это пережиток прошлого, сейчас партии, это всего лишь навсего лазейка, пройти по спискам во власть. Сейчас в партию вступают не по убеждениям, а с целью попасть во власть.
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