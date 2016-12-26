Единороссы переизбрали Шептия

Виктор Шептий продолжит руководить свердловскими единороссами. На региональной конференции партии он был переизбран большинством голосов на 5 лет. Его кандидатура была предложена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает «Уралинформбюро».

Следует отметить, что с лета строились различные версии о том, кто может стать руководителем реготделения ЕР. Среди возможных претендентов назывались депутат свердловского ЗакСо Анатолий Никифоров и вице-губернатор региона Азат Салихов.

В итоге, в соответствии с прогнозом экспертов «Уралинформбюро», победил Виктор Шептий, как кандидат «равноудаленный от всех групп влияния в регионе и потому всех устраивающий».

Кроме того, на конференции был избран новый состав политсовета регионального отделения. Его численность была сокращена со 116 до 90 человек. Как пояснил Виктор Шептий, это было сделано в связи с установками федерального руководства. «Так происходит сейчас по всей России», — заключил он.

По словам источников «Уралинформбюро» в партии, согласование нового состава политсовета с Москвой шло вплоть до самого дня конференции — окончательный список появился лишь утром накануне голосования. В него вошли 5 представителей регионального правительства, 12 депутатов Заксобрания и Госдумы, 18 глав муниципалитетов, представители местных отделений партии.