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10:09 (мск), источник: Интерфакс

Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Официальные лица Израиля и Пакистана вступили в спор в соцсетях из-за так называемых фейковых новостей, сообщает The Guardian.

Источник: AP 2016

Несмотря на то, что поводом послужила выдуманная новость, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в резкой форме напомнил Израилю, что у его страны есть ядерное оружие.

«Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против ИГ в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие.
Хаваджа Мухаммад Асифминистр обороны Пакистана

(ИГ, «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещенная в РФ).

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Такой жесткий ответ вызвала выдуманная публикация под заголовком «Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну ядерным ударом», которая появилась на сайте AWD News 20 декабря.

Израильское минобороны ранее прокомментировало публикацию, назвав ее выдумкой и подчеркнув, что глава ведомства никогда не говорил ничего подобного.

Пакистан присоединился к клубу ядерных держав в 1998 году. Израиль никогда официально не опровергал и не подтверждал наличия у него ядерного оружия, хотя эксперты полагают, что оно есть. Между этими странами нет дипломатических отношений.

Комментарии
4
В
все рождаются милыми детишками,потом становятся похожими на родителей пакостников)
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Владимир Пацак
Эту ошибку высший разум уже три раза исправлял, если сейчас 578 684 год от сотворения по образу и подобию. Сейчас шанса на исправление не будет!
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В
Эту землю человек и погубит.Красивая планета жила миллиарды лет со своими птичками,зверушками,рыбками.Пока не появилось двуногое Ч М О
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