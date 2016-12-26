Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием

Несмотря на то, что поводом послужила выдуманная новость, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в резкой форме напомнил Израилю, что у его страны есть ядерное оружие.

«Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против ИГ в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие.

Такой жесткий ответ вызвала выдуманная публикация под заголовком «Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну ядерным ударом», которая появилась на сайте AWD News 20 декабря.

Израильское минобороны ранее прокомментировало публикацию, назвав ее выдумкой и подчеркнув, что глава ведомства никогда не говорил ничего подобного.



Пакистан присоединился к клубу ядерных держав в 1998 году. Израиль никогда официально не опровергал и не подтверждал наличия у него ядерного оружия, хотя эксперты полагают, что оно есть. Между этими странами нет дипломатических отношений.