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12:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Госслужащим Приморья запрещено дарить и принимать подарки

Получение подарков на служебном месте может расцениваться как взятка.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 декабря, PrimaMedia.

Государственным гражданским служащим Приморья в преддверии новогодних праздников напомнили о запрете дарить и получать подарки. Согласно российскому законодательству, получение подарков на служебном месте может быть интерпретировано как взятка, сообщили РИА PrimaMedia в департаменте по антикоррупционной деятельности.

«Государственных гражданских служащих информируют об этом при приеме на работу. Положения антикоррупционного законодательства и гражданского кодекса РФ содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные или муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей», — пояснили в ведомстве.

Специалисты департамента добавили, что исключением являются подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

«Но они подлежат сдаче. В обратном случае это будет расценено как нарушение запрета и создаст условия для возникновения конфликта интересов», — рассказали специалисты.

Отметим, что в 2016 году случаев нарушения сотрудниками администрации Приморского края не было. Все подарки были оформлены надлежащим образом, согласно требованиям законодательства.

Отметим, при нарушении и игнорировании требований, госслужащий может быть уволен в связи с утратой доверия, а если подарок расценивается как взятка — попасть под уголовную ответственность.

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