У секретаря приморских единороссов — новые замы
У секретаря приморского отделения «Единой России» будет теперь шесть заместителей. Пятеро уже известны, кандидатура шестого проходит согласование в ЦИК, сообщает ИА «Дейта».
У секретаря приморского отделения «Единой России» будет теперь шесть заместителей. Пятеро уже известны, кандидатура шестого проходит согласование в ЦИК, сообщает ИА «Дейта».
Президиум регионального политсовета «Единой России» избрал новых заместителей секретаря отделения «Единой России». Избрание прошло в день проведения региональной
Первым замом Валентина Шуматова будет Андрей Брик. Ему поручено курировать партийное строительство, это направление раньше возглавлял Юрий Попов. Ольга Забелина будет отвечать за работу с гражданами в Приморье. Александру Костенко доверено курировать работу с фракциями. Дмитрий Новиков остается вести
Пока остается вакантным место шестого заместителя. В его обязанности будет входить кураторство партийных проектов в Приморском крае. В настоящее время идет процесс согласования кандидатуры на новую должность в Центральном комитете партии, позже она будет утверждена президиумом РПС.