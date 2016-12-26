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12:44 (мск), источник: ДЕЙТА

У секретаря приморских единороссов — новые замы

У секретаря приморского отделения «Единой России» будет теперь шесть заместителей. Пятеро уже известны, кандидатура шестого проходит согласование в ЦИК, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Президиум регионального политсовета «Единой России» избрал новых заместителей секретаря отделения «Единой России». Избрание прошло в день проведения региональной отчетно-выборной конференции, по итогам которой были избраны новые секретарь, контрольная комиссия и политсовет. На состоявшемся после завершения конференции заседании РПС был избран новый состав президума регионального политсовета, который и принял решение по избранию заместителей секретаря ПРО.

Первым замом Валентина Шуматова будет Андрей Брик. Ему поручено курировать партийное строительство, это направление раньше возглавлял Юрий Попов. Ольга Забелина будет отвечать за работу с гражданами в Приморье. Александру Костенко доверено курировать работу с фракциями. Дмитрий Новиков остается вести агитационно-пропагандистскую работу. Елене Новицкой, как председателю думы города Владивостока, поручено отвечать за работу партии в столице Приморья.

Пока остается вакантным место шестого заместителя. В его обязанности будет входить кураторство партийных проектов в Приморском крае. В настоящее время идет процесс согласования кандидатуры на новую должность в Центральном комитете партии, позже она будет утверждена президиумом РПС.

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