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12:19 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Губернатор Кубани: 2016 год принес региону 15 млн туристов и 760 млрд инвестиций

Вениамин Кондратьев рассказал о рекордах, курортном сборе и о том, почему он не поддержал проект генплана Краснодара.

Краснодар, 26 декабря, KrasnodarMedia.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев озвучил главные результаты 2016 года: 250 заключенных инвестиционных соглашений на 750 млрд рублей, 15 млн туристов, которые посетили курорты Кубани, собранные аграриями 14,5 млн тонн зерна и один млн тонн риса. Финансовые перспективы глава региона видит во введении курортного сбора, а избранному мэру Новороссийска желает не упустить развитие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах города, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на материал Дмитрия Мирошникова в «ФедералПресс».

«На Кубани народ привык жить хорошо, и мы должны такую жизнь поддержать.

Вениамин Кондратьев ответил на вопросы «ФедералПресс».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью РИА «ФедералПресс» подвел итоги 2016 года, рассказав, у кого все-таки лучше аграрные достижения — у региона или соседней Ростовской области, какие надежды он возлагает на разрабатываемый генплан Краснодара и новых мэров, а также какие предновогодние мечты жителей в следующем году станут явью:

— Вениамин Иванович, чем лично для Вас запомнился уходящий год и как будете встречать этот?

— Прежде всего, хотелось бы обозначить события, которые так или иначе сказываются на жизни кубанцев, отметить их успехи. В первую очередь, это рекорды в сфере АПК. Еще одним важным событием для края стал Международный инвестиционный форум в Сочи. Регион заключил 250 соглашений на общую сумму порядка 760 млрд рулей. И что самое главное — эти проекты реальны и максимально отвечают потребностям жителей территорий, на которых будут реализованы.

Надеюсь, следующий год готовит нам очередные рекорды, это уже становится традицией. Есть предпосылки развития в сфере туризма, где мы также отличились в этом году, приняв 15 млн человек. Теперь стоит задача поставить рекорд качеством. Это сложнее, но если этого не делать, то все рекорды останутся историей.

— В этом году Ростовская область отпраздновала победу над Краснодарским краем, собрав рекордный урожай ранних зерновых. Как думаете, регион отыграется в следующем году?

— Насчет победы — вопрос спорный. Смотря, что брать за оценку эффективности. У Кубани объективное первое место по урожайности, а это главный показатель работы отрасли. У нас посевных в два раза меньше, а результат в два раза лучше. Собираем 60 центнеров с га, тогда как соседи — 36. Поэтому считаю, что Краснодарский край свои позиции не уступил и пальму первенства по главным показателям — качеству и урожайности — никому не отдал.

Этот год был для нашего региона по-настоящему рекордным. Впервые за последние 30 лет Кубань собрала миллион тонн риса и 14,5 миллиона тонн зерна. Рекордными оказались урожаи картофеля, свеклы, плодов и ягод. Цену за эти рекорды заплатил весь край, это победа всех и каждого. Безусловно, миллион тонн риса мы получили, в том числе, и благодаря поддержке президента. Также мы с уверенность можем говорить о том, что 14,5 млн тонн зерна — это результат многолетней грамотной господдержки аграриев, показатель того, что кубанцы работают на своей земле, заботятся о ней.

Конечно, в следующем году мы хотим не только повторить рекорды, но и приумножить их, вывести на качественно новый уровень, уделив особое внимание переработке. Задача поставлена и для ее достижения уже много сделано. Так, завершены все осенне-полевые работы, аграрии засеяли поля озимыми культурами. Посеяно более 1,5 миллиона гектар. Весной планируем засеять яровыми культурами еще два миллиона гектар. Кроме того, в следующем году наши рисоводы планируют ввести дополнительно около 1,5 тыс. га плантаций.

— Как вы считаете, в конце 2017 года под новогодней елкой сколько окажется подарков от внедрения курортного сбора?

— Говорить о финансовой составляющей и планировать, сколько денег соберут курорты края в сезон 2017 года, еще очень рано. Сумма будет зависеть от величины курортного сбора — а эта цифра еще обсуждается, а также от количества туристов в будущем году.

Важно понимать, что это не разовая акция. Курортный сбор должен стать системным и оплачивать его должны все без исключения. Собранные средства помогут поддержать наши курорты на высоком мировом уровне. Мы должны дать возможность и качественно отдыхать на наших курортах жителям всей страны.

— Стоит ли ждать горожанам, что разрабатываемый сейчас новый генплан Краснодара преобразит кубанскую столицу, превратив ее в красивейший город Юга?

— Сегодня я не готов поддержать существующий проект генплана Краснодара, ряд поправок в документ не внесен или отражается некорректно. Видимо, коллеги где-то не спланированно к нему подошли. Все что мы делаем, должно обсуждаться с людьми, надо ли им это, чего они хотят.

В настоящее время ведется активная работа по корректировке генплана. Поставлены жесткие условия: город должен быть благоустроен, правила землепользования — отвечать реальности и отстаивать интересы большинства жителей, а жить здесь должно быть комфортно и престижно. Также в документе необходимо предусмотреть земельные участки под соцобъекты, транспортную инфраструктуру и зеленые зоны.

— Какие подарки мог бы подарить новый руководитель Краснодара горожанам? А какие подарки после Нового года должен преподнести новороссийцам глава, когда его выберут?

— Главный подарок для жителей и гостей Краснодара — это красивый, благоустроенный и главное — комфортный город. Недавно я провел рабочую встречу с Евгением Первышовым и поставил перед ним задачи на текущий период. Для нового руководителя важно, чтобы его словам не расходились с делами. Жители города ждут новые зеленые зоны, скверы, парки, детские сады, школы, поликлиники, спортивные площадки. Все это должны множиться в нашем городе. Это принципиальная позиция моя и всех жителей.

Что касается Новороссийска, это крупный портовый город с развитой инфраструктурой, и занимать кресло мэра должен, безусловно, некабинетный человек. В своей работе будущему руководителю города-героя необходимо руководствоваться ежедневным общением с населением, с горожанами. Новороссийск только начинает развиваться, прирастая крупными микрорайонами. Главе необходимо понимать, что при таких темпах роста важно не упустить развитие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. Вообще любому главе надо слышать людей и работать на их благо.

— Какие предновогодние мечты жителей вы планируете в следующем году сделать явью?

— Самые главные планы — сохранить и приумножить социальную стабильность в крае. В 2017 году предстоит сделать многое, у нас на Кубани народ привык жить хорошо, поэтому мы должны такую жизнь поддержать, создать новые точки роста. Чтобы у нас был сильный и процветающий край, нам нужна развитая промышленность и экономика, именно на этом мы сконцентрируемся в следующем году, — сообщает информационное агентство «ФедералПресс».

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