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12:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Общественный порядок в Хабаровске казаки будут охранять под руководством нового атамана

Он был избран в минувшую субботу на Большом казачьем «круге».

Источник: khabarovskadm.ru

Хабаровск, 26 декабря, AmurMedia.

Общественный порядок в Хабаровске и Хабаровском крае казаки будут охранять под предводительством нового атамана. Он был избран в минувшую субботу на Большом казачьем «круге» (форма народного собрания у казаков, представительный орган казачьей общины, общий войсковой совет казаков), состоявшемся в Военно-историческом музее Дальневосточного военного округа, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Теперь на протяжении 5 лет командовать окружным казачьим обществом Хабаровского края будет Игорь Колосов. Он родился 26 февраля 1970 года, потомственный казак. До избрания атаманом окружного казачьего общества занимал пост атамана хуторского казачьего общества «Хутор Могилевский» района имени Лазо с марта 2010 года. Активную деятельность в казачестве начал с 2006 года. «Любо!» (форма согласия, одобрения у казаков) за его кандидатуру сказало подавляющее большинство участников круга. В ходе инаугурации по казачьей традиции новоявленный атаман продемонстрировал соратникам нательный крест — символ своей принадлежности к православной вере, получил благословение от священнослужителей и несколько символических ударов нагайкой от казачьих старейшин. Поцеловал врученную ему атаманскую шашку и дал обет служить верой и правдой делу казачества.

Стоит отметить, что Игорь Колосов сменил на посту казачьего полковника Владимира Степанова, получившего повышение по службе — теперь он будет командовать Уссурийским казачьим войском.

Также на круге прошла торжественная церемония прибивания к древку и освящения знамени Уссурийского казачьего войска, утвержденного Российской Геральдической Палатой.

Чести вбить гвоздь удостоились лишь самые достойные из казаков, имеющие весомые заслуги перед обществом. После освящения стяга, все участники Большого круга присягнули на нем на верную службу Отечеству.

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