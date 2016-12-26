Куйвашев о деле «Бухты Квинс»: Я еще не обсуждал это с Новиковым, мы не общаемся, пока он под арестом

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом глава региона заявил на сегодняшней пресс-конференции.

«Ситуация, мягко говоря, неприятная, но сложность в том, что это не дольщики. С дольщиками есть нормативная база, понятно, как работать. С пайщиками другая история — они регламентируются другими законами. Чтобы помочь — а желание такое есть — нужно согласие всех пайщиков, в том числе и Александра Новикова. Мы сможем помочь, только если все согласятся, в том числе собственник земель. Пока никаких решений и желаний от них я не видел», — заявил Евгений Куйвашев.

«С Новиковым эту тему не обсуждал. Мы не общаемся, пока он под домашним арестом. Мне больше по душе его творчество, если мы и обсуждаем, то его. Что касается его бизнеса, то мы никогда его не обсуждали», — добавил губернатор.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе барду Александру Новикову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков ЖК «Бухта Квинс». Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн руб. Барда поместили под домашний арест.