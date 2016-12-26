Имя нового мэра Семилук станет известно на день раньше

Депутаты городского Совета Семилук выберут нового мэра не 28 декабря, как планировалось ранее, а во вторник, 27 декабря. Сессию горсовета перенесли из-за предновогодних корпоративов на предприятиях и в организациях, где работают народные избранники, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» председатель городского Совета Семилук Сергей Маршавин.

— В среду многие депутаты не могут явиться на сессию из-за начавшегося празднования Нового года в их трудовых коллективах, — сказал Сергей Маршавин. — Поэтому договорились, что проведем сессию на день раньше.

Последнее заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города Семилуки состоялось 26 сентября. После собеседования с членами комиссии победителями конкурса признаны два соискателя — бывший глава администрации Семилук Алексей Гирчев и помощник главы администрации Семилукского района Григорий Тарасов.

— Оба кандидата будут представлены на рассмотрение депутатам горсовета Семилук. Путем голосования народные избранники решат, кто из них займет кресло мэра райцентра, — пояснила член комиссии, руководитель аппарата администрации Семилукского района Любовь Чугунова. — До голосования на сессии соискатели ознакомят депутатов со своими программами по развитию Семилук.

Семилукский городской Совет народных депутатов объявил конкурс на замещение должности главы администрации города Семилуки 25 ноября 2016 года. Комиссия принимала заявки от кандидатов до 16 декабря включительно. Заявки поступили от трех соискателей — помощника главы администрации Семилукского района Григория Тарасова, депутата городского Совета Ольги Алехиной и бывшего главы администрации города Семилуки Алексея Гирчева. Комиссия допустила до дальнейшего участия двух из трех соискателей 23 декабря. Заявка Ольги Алехиной была отклонена из-за недостатка соответствующего условиям конкурса стажа работы на государственных, муниципальных или руководящих должностях.

Срок контракта прежнего мэра Семилук Алексея Гирчева истек 21 декабря. С 22 декабря до подписания контракта с новым главой горадминистрации обязанности мэра исполняет его заместитель Юрий Щеголев.

В состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Семилук вошли шесть человек. Это три депутата горсовета — его председатель Сергей Маршавин, депутаты Андрей Турищев и Александр Шевелюхин, а также три представителя администрации района — руководитель аппарата Любовь Чугунова и заместители главы райадминистрации Сергей Коноплин и Валерий Мелещенко.