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13:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ту-154

Алексей Гордеев направил родным телеграммы.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Гордеев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении ТУ-154 над Черным морем. Глава региона направил телеграммы семьям погибших, сообщил пресс-центр облправительства в понедельник, 26 декабря.

При крушении самолета Минобороны в районе Сочи погибли 92 человека, из них три воронежца.

— Весть о трагедии жители Воронежской области восприняли с чувством сострадания и скорби. Невозможно найти слова, способные выразить боль невосполнимых утрат. Стойкости семьям и близким погибших в эти тяжелые дни, — сказал Алексей Гордеев.

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Телеграммы соболезнования глава региона направил родственникам погибших в авиакатастрофе воронежцев — выпускницы Воронежского хореографического училища (ВХУ) Лилия Пырьева, выпускника Воронежского областного училища культуры Евгений Булочников и бортинженера из Воронежа Виктор Сушков.

В ВХУ, где занималась Пырьева, в школе № 77, где учился Сушков, и в областном училище культуры, куда ходил Булочников, сделали траурные доски с фотографиями погибших, а с ними положили цветы и зажгли свечи.

Контекст

Самолет Ту-154 Минобороны России, следовавший из Сочи в Латакию, исчез с экранов радаров в воскресенье, 25 декабря. Самолет, на борту которого находилось 92 человека, упал в Черном море. В авиакатастрофе погибли военнослужащие, журналисты и артисты крупнейшего военного ансамбля имени Александрова. Среди погибших — исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и худрук ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

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