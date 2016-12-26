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12:43 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сергей Белов не намерен утверждать назначенного почти год назад Дмитрия Цыганкова в должности руководителя НПАТ

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов не намерен утверждать назначенного почти год назад Дмитрия Цыганкова в должности руководителя муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс». Об этом он заявил после оперативного совещания 26 декабря 2016 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Отвечая на вопрос о том, почему Цыганков, который фактически руководит НПАТ с февраля 2016 года, по-прежнему остается лишь и.о. директора, Белов сказал: «Пусть пока поработает в этом статусе, пока утверждать не планирую». Он также добавил, что о результатах работы Дмитрия Цыганкова пока говорить рано, но, по его мнению, «сдвиги в лучшую сторону наблюдаются».

Напомним, согласно данным ЕГРЮЛ на декабрь 2016 года, Цыганков продолжает оставаться генеральным директором ЗАО «ВЕРТИКАЛЬ ПРОМ ИНВЕСТ». При этом в горадминистрации заявили, что «основания для рассмотрения вопроса о соблюдении Цыганковым антикоррупционного законодательства отсутствуют». «Цыганков не является муниципальным служащим и гендиректором предприятия — он исполняет его обязанности и замещает должность первого заместителя гендиректора. Федеральным законом ограничительные нормы, связанные с коммерческой деятельностью, установлены исключительно для руководителей унитарных предприятий. Трудовой договор между администрацией города и Дмитрием Цыганковым не заключался», — сказали в департаменте.

Напомним также, что согласно данным на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, 1 июня 2016 года Дмитрий Цыганков обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу о его банкротстве. Долг Цыганкова перед кредиторами вместо с суммой пеней и штрафов составляет порядка 125 млн рублей. сообщается, что в 2012 году ИП Цыганков Д. В. был признан несостоятельным.

Кроме того, напомним, что горадминистрация уже в четвертый раз перенесла обнародование проекта новых частных маршрутов вместо 31, которые горадминистрация пытается отменить. Сейчас горадминистрация планирует разработать их к концу января 2017 года, а провести конкурс по выбору перевозчиков — до конца апреля 2017 года. Ранее администрация трижды переносила общественные слушания по проекту новых частных маршрутов. Последний раз — на конец 2016 года.

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