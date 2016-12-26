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12:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

Толоконский взял под личный контроль реконструкцию аэропорта в Норильске

Губернатор предложил не скрывать трудности, а напрямую докладывать о них.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Красноярского края взял под личный контроль реконструкцию аэропорта в Норильске.

Виктор Толоконский обозначил приоритетные задачи: точно и вовремя информировать население о ситуации, подготовить новое расписание работы аэропорта, всем ответственным сторонам не терять время и незамедлительно приступать к решению вопросов, возникающих в процессе подготовки и самого периода реконструкции ВПП.

Глава Норильска Олег Курилов доложил о проделанной работе и сообщил, что в Норильске создана горячая линия по предоставлению информации населению по вопросам, связанным с ремонтом взлетно-посадочной полосы и организации пассажирских перевозок в этот период, утверждены графики отпусков сотрудников бюджетных организаций.

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