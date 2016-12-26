Толоконский взял под личный контроль реконструкцию аэропорта в Норильске
Губернатор предложил не скрывать трудности, а напрямую докладывать о них.
Губернатор предложил не скрывать трудности, а напрямую докладывать о них.
Губернатор Красноярского края взял под личный контроль реконструкцию аэропорта в Норильске.
Виктор Толоконский обозначил приоритетные задачи: точно и вовремя информировать население о ситуации, подготовить новое расписание работы аэропорта, всем ответственным сторонам не терять время и незамедлительно приступать к решению вопросов, возникающих в процессе подготовки и самого периода реконструкции ВПП.
Глава Норильска Олег Курилов доложил о проделанной работе и сообщил, что в Норильске создана горячая линия по предоставлению информации населению по вопросам, связанным с ремонтом