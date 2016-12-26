Губернатор Куйвашев: тему ВИЧ в Екатеринбурге раздули СМИ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Тему с
В ноябре 2016 года, по заявлению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в 10 российских регионах сложилась критическая ситуация с ВИЧ. На первом месте — Свердловская область и город Екатеринбург, в котором зарегистрировано 26,693 тысячи случаев
«Раздули тему журналисты. Ситуация в Екатеринбурге не отличается от ситуации по всей стране. Она везде примерно одинакова. Да, проблема существует, и не нужно отмахиваться от нее как от назойливой мухи. Мы выделяем серьезные деньги на выявление заболеваемости и будем это делать дальше», — сказал Куйвашев.