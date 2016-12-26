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12:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов пообещал встряски и кризисы сотрудникам областного правительства

Глава региона прокомментировал работу своих подчинённых.

Источник: Калининград.Ru

Врио губернатора региона Антон Алиханов намерен «продолжать устраивать встряски и кризисы» для своих подчинённых, чтобы контролировать их работу. Об этом он заявил в интервью корреспонденту областного телевидения «Каскад», подводя итоги 2016 года.

Мне кажется, лучшее лекарство — быть всегда готовыми к тому, что тебя спросят. И если я задаю вопрос курирующему заместителю председателя правительства по строящемуся объекту или медицине, то он должен быть готов ответить. И не по бумажке, — сказал Алиханов.

По словам главы региона, он должен знать, что его подчинённые «живут на земле и держат ситуацию под контролем». Алиханов отметил, что в Калининградской области много объектов, требующих постоянного контроля за исполнением работ на них. По мнению врио губернатора, ситуацию можно упустить, если оценивать работу коллег только по сухим отчётам и справкам.

«У нас задача — не справку красивую написать, а чтобы жизнь соответствовала тем победным стандартам, которыми мы иногда злоупотребляем», — подытожил глава региона.

Алиханов регулярно выражает недовольство работой своих подчинённых. Так, он обещал отправить в «длительный отпуск» главу областного Минспорта Игоря Белоуса в случае, если до конца 2016 года подрядчик не сдаст в эксплуатацию ФОК на аллее Смелых. В ноябре врио губернатора объявил неполное служебное соответствие главе Минстроя Амиру Кушхову и выговор вице-премьеру Максиму Федосееву за срыв сроков исполнения Федеральной целевой программы развития Калининградской области. Кушхов впоследствии был уволен.

Кроме того, Алиханов нередко отпускает резкие высказывания в адрес глав муниципалитетов. Чиновников, не знающих о том, кто владеет дорогими автомобилями, он называет плохими. И рекомендует «поставить доктора» к главе администрации Светлогорского района Александру Ковальскому за то, что тот не появляется на оперативных совещаниях в правительстве.

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