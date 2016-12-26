Рустам Минниханов: «Все намеченные в РТ программы на этот год были реализованы»
Президент Татарстана назвал работу республики в уходящем году эффективной.
Президент Татарстана назвал работу республики в уходящем году эффективной.
(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). На ежегодной
«Прогноз на будущий год может сделать только Всевышний, все будет зависеть и от международной, и экономической ситуации. В условиях этого года республика сработала эффективно. Все программы, которые мы наметили, были реализованы. За этим стоит большая работа. Огромная благодарность нашим крупным, средним и мелким производителям. Несмотря на сложности, крупнейшие предприятия и структуры Татарстана работают эффективно. Большой вклад вносит малый и средний бизнес — порядка 30 миллиардов. Есть большие площадки: Иннополис,