Рустам Минниханов: «Все намеченные в РТ программы на этот год были реализованы»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). На ежегодной пресс-конференции Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что работу республиканских предприятий и организаций в 2016 году можно признать эффективной.

«Прогноз на будущий год может сделать только Всевышний, все будет зависеть и от международной, и экономической ситуации. В условиях этого года республика сработала эффективно. Все программы, которые мы наметили, были реализованы. За этим стоит большая работа. Огромная благодарность нашим крупным, средним и мелким производителям. Несмотря на сложности, крупнейшие предприятия и структуры Татарстана работают эффективно. Большой вклад вносит малый и средний бизнес — порядка 30 миллиардов. Есть большие площадки: Иннополис, IT-парки, “Алабуга”. Все это благодаря поддержке Правительства и Президента РФ. Мы одни из самых крупных налогоплательщиков в стране, а не просто какие-то нахлебники. Развивается промышленность, сельское хозяйство, проходит модернизация энергетических сетей. Сказать, что мы недовольны, будет неправильно. В то же время есть резервы на будущее, у нас большие планы на 2017 год — мы не будем стоять на месте. Надо стимулировать тех, кто налаживает налоговую базу, создает рабочие места, выпускает импортозамещающие продукты. Мы участвуем во многих федеральных программах, работаем на федеральный бюджет. Год неплохой, но будем работать лучше», — отметил Президент РТ.