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13:05 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев воздержался от комментариев по «делам МУГИСО»: «Следствие и суд разберутся»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев воздержался от комментариев по нашумевшим «делам МУГИСО».

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом глава региона заявил на сегодняшней пресс-конференции.

«Комментировать не буду, следствие и суд разберутся. Будут ли чистки в министерстве? Это попахивает прошлым веком», — заявил губернатор.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе по подозрению во взяточничестве был задержан директор департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин. Чиновника поместили под домашний арест.

Добавим, практически вся верхушка министерства по управлению госимуществом региона проходит по уголовному делу о взятках.

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