Заместителем прокурора Краснодарского края назначена Зулима Бачемукова
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации с 23 декабря 2016 года заместителем прокурора Краснодарского края назначена старший советник юстиции Зулима Бачемукова.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации с 23 декабря 2016 года заместителем прокурора Краснодарского края назначена старший советник юстиции Зулима Бачемукова.
Зулиме Бачемуковой 57 лет. В 1984 году она окончила юридический факультет Кубанского государственного университета. В органах прокуратуры Краснодарского края работает с января 1985 года в должностях, дойдя по карьерной лестнице от помощника прокурора
Бачемукова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».