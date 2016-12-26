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12:58 (мск), источник: Югополис

Заместителем прокурора Краснодарского края назначена Зулима Бачемукова

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации с 23 декабря 2016 года заместителем прокурора Краснодарского края назначена старший советник юстиции Зулима Бачемукова.

Зулиме Бачемуковой 57 лет. В 1984 году она окончила юридический факультет Кубанского государственного университета. В органах прокуратуры Краснодарского края работает с января 1985 года в должностях, дойдя по карьерной лестнице от помощника прокурора Усть-Лабинского района до начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Краснодарского края.

Бачемукова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».

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