Заместителем прокурора Краснодарского края назначена Зулима Бачемукова

Зулиме Бачемуковой 57 лет. В 1984 году она окончила юридический факультет Кубанского государственного университета. В органах прокуратуры Краснодарского края работает с января 1985 года в должностях, дойдя по карьерной лестнице от помощника прокурора Усть-Лабинского района до начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Краснодарского края.

Бачемукова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».